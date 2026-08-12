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TKO ĆE MEĐU VRATNICE? /

Dinamo pronašao novog golmana! Bivši 'modri' talent vraća se na Maksimir

Dinamo pronašao novog golmana! Bivši 'modri' talent vraća se na Maksimir
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Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Dinamo je tako, čini se, odustao od povratka Dominika Livakovića...

12.8.2026.
22:38
Sportski.net
Nel Pavletic/PIXSELL
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Dominik Kotarski na korak je od povratka u Dinamo. Hrvatski reprezentativni vratar trebao bi do kraja sezone stići na posudbu iz Kopenhagena, doznaju Sportske novosti.

Dinamo je tako, čini se, odustao od povratka Dominika Livakovića i odlučio priliku pružiti Kotarskom, koji je već prošao klupsku školu zagrebačkog velikana.

Nakon odlaska iz Dinamove akademije Kotarski je gradio karijeru u Ajaxu, Gorici i PAOK-u. U Grčkoj je proveo tri sezone kao prvi vratar te 2024. osvojio naslov prvaka, a potom je potpisao za Kopenhagen.

Za Hrvatsku je debitirao 2024. godine, a od tada je redovito dio reprezentativnog kadra. Bio je i na Svjetskom prvenstvu 2026. godine.

Dominik KotarskiDinamo
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