Dinamo pronašao novog golmana! Bivši 'modri' talent vraća se na Maksimir

Dominik Kotarski na korak je od povratka u Dinamo. Hrvatski reprezentativni vratar trebao bi do kraja sezone stići na posudbu iz Kopenhagena, doznaju Sportske novosti.

Dinamo je tako, čini se, odustao od povratka Dominika Livakovića i odlučio priliku pružiti Kotarskom, koji je već prošao klupsku školu zagrebačkog velikana.

Nakon odlaska iz Dinamove akademije Kotarski je gradio karijeru u Ajaxu, Gorici i PAOK-u. U Grčkoj je proveo tri sezone kao prvi vratar te 2024. osvojio naslov prvaka, a potom je potpisao za Kopenhagen.

Za Hrvatsku je debitirao 2024. godine, a od tada je redovito dio reprezentativnog kadra. Bio je i na Svjetskom prvenstvu 2026. godine.