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MLADOLIK IZGLED /

Luka Nižetić proslavio rođendan: Mnogi ne vjeruju koliko pjevač zapravo ima godina

Luka Nižetić proslavio rođendan: Mnogi ne vjeruju koliko pjevač zapravo ima godina
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Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Obožavatelji se ne prestaju čuditi pjevačevu mladolikom izgledu

12.8.2026.
23:21
Hot.hr
Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Popularni splitski pjevač Luka Nižetić proslavio je 43. rođendan, a prema objavama na društvenim mrežama, učinio je to na moru, uz sunce i zvukove vlastite glazbe. Iako je ušao u peto desetljeće, mnogi komentiraju njegov mladolik izgled

Proslava uz vlastiti ljetni hit

Nižetić, rođen 12. kolovoza 1983. godine, svoj je rođendan obilježio u opuštenoj ljetnoj atmosferi. Na svom Instagram profilu podijelio je kratki video u kojem upravlja brodom na otvorenom moru. Cijela scena popraćena je njegovim nedavnim singlom "Pomalo", čiji naziv dobro opisuje opušteni trenutak koji je podijelio s pratiteljima.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Hype TV HR (@hypetv.hr)

Taj isječak prenio je i profil Hype TV HR, a objavu su završili izravnim pitanjem publici: "Biste li Luki dali 43 godine?", čime su potaknuli raspravu o pjevačevom mladolikom izgledu.

Od Runjićevog otkrića do pankera u duši

Dugogodišnja Nižetićeva glazbena karijera započela je prije više od 20 godina. Njegov talent prvi je prepoznao legendarni skladatelj Zdenko Runjić, koji je njegovu pjesmu "Ludi grade" uvrstio na festival Melodije hrvatskog Jadrana 2001. godine. Pravi proboj uslijedio je s debitantskim albumom "Premijera" iz 2005., s kojeg su poznati hitovi poput "Ponekad poželim" i "Proljeće".

Unatoč tome što je njegova glazba primarno unutar pop-žanra, pjevač je u više navrata istaknuo kako se ne voli žanrovski ograničavati te je za sebe rekao da je "u duši panker". Samo mjesec dana prije rođendana, u srpnju 2026., objavio je ljetni duet "Refule" s Nenom Belanom, pokazujući da i nakon više od dva desetljeća na sceni nastavlja s novim projektima.

Luka NižetićRođendanGodine
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