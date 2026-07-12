Luka Nižetić otkrio od koga je naslijedio figuru, bivša manekenka sve rekla: 'Bome'

Poznati splitski pjevač Luka Nižetić (42) na društvenim mrežama je podijelio seriju fotografija s roditeljima uz jednostavan, ali moćan opis: "Ne pada jabuka daleko od stabla..". Objava je ubrzo prikupila brojne simpatije, a mnogi su se složili da je pjevač zavidnu figuru naslijedio upravo od majke Tamare i oca Mila.

Mama i tata u top formi

Pjevač je objavio fotografije s plaže, a posebnu pažnju privukla je ona na kojoj pjevač i njegova majka Tamara ponosno pokazuju bicepse, otkrivajući formu koja prkosi godinama. Nasmijana lica na obiteljskom selfiju i opuštena atmosfera potvrdili su da Nižetići znaju kako uživati u ljetu.

Obožavatelji nisu skrivali oduševljenje. Komentari poput "Ajme, šta ste zgodni", "Ma mama carica!" i "Sve najbolje dragi Nižetići! Guštajte..." preplavili su objavu, a među njima se našao i komentar Viktorije Rađe (49), bivše manekenke, koja je kratko i jasno poručila: "Bome". Čini se da je svima postalo jasno odakle Luki, poznatom po predanosti vježbanju i zdravom životu, dolazi inspiracija.

Ljeto između obitelji i pozornice

Iako uživa u zasluženom odmoru, za Luku Nižetića ovo je ljeto i radno. Početkom srpnja objavio je novi ljetni singl "Refule", nastao u suradnji s Nenom Belanom (64), koji je već postao hit. Pjevača očekuje i gust koncertni raspored, a publika će ga uskoro moći vidjeti na nastupima diljem obale. Među najavljenima su koncert zakazan u Novalji 20. srpnja te nastup u Opatiji 24. srpnja.