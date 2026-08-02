Rijeka našla zamjenu za igrača kojeg im je oteo Hajduk? Stiže i reprezentativac na golu

Kao i svake godine dosad, Rijeka je i ove krenula u mali remont. Iz kluba je otišao kapetan Martin Zlomislić, otišli su i Dejan Petrović i Stjepan Radeljić, kao i nekoliko rezervnih igrača.

Što se tiče pojačanja, najzvučnije je ono na klupi, na koju se vratio Matjaž Kek, ali je vlasnik kluba Damir Mišković u Rijeku vratio i Jakova Puljića te doveo Morena Živkovića i Ivana Ćubelića. No, kako javljaju Sportske novosti, Rijeka nije ni izbliza gotova s ovim prijelaznim rokom.

Nakon što im je Hajduk "oteo" Marina Šotičeka, u Rijeci traje potraga za novim krilom, iako na Kvarneru još skrivaju njegovo ime. Unatoč dobroj predstavi Alekse Todorovića u Sjevernoj Irskoj, Kek želi i novog vratara pa se radi i na tom polju. Kako pišu Sportske novosti, to bi trebao biti Igor Vekić. Dvadesetosmogodišnji Slovenac s pet nastupa za svoju nacionalnu vrstu posljednje tri sezone igra u danskom Vejleu, za koji je prošle sezone skupio 29 nastupa, a njegovim bi dolaskom ulazni transferi stali na neko vrijeme.

Barem dok se ne proda Toni Fruk, glavni eksponent u riječkoj svlačionici. Fruk ima 25 godina, hrvatski je reprezentativac i već tri sezone zaredom ponajbolji igrač SuperSport HNL-a. Interes za njega postoji, ponajviše iz Hulla i Paris FC-a, a Mišković se vjerojatno nada kako će za igrača kojeg je kupio za četiri milijuna eura od Fiorentine moći dobiti barem devet milijuna, koliko vrijedi prema Transfermarktu.

Od novih odlazaka tu su i Tiago Dantas, kao i Daniel Adu-Adjei. Za oba igrača postoji velik interes, no znamo kako je Mišković tvrd pregovarač. Sve u svemu, ovo će biti još jedno zanimljivo ljeto za Riječane, kojima će kvalifikacije za Europu vjerojatno (opet) krojiti momčad.