Ovo tko prijeti Rijeci i Hajduku: Moguće gostovanje Partizana na Poljudu

Hajduk porazom od Pafosa, Rijeka pobjedom nad Derryjem – to je bila metoda kojom su hrvatski klubovi izborili treće pretkolo Konferencijske lige.

Hajduk će ondje, nakon što je ispao iz Europske lige, igrati protiv najuspješnijeg litavskog Žalgirisa iz Vilniusa, dok će Rijeku nakon prolaska Derryja čekati finski Ilves. Bit će to pretposljednja stepenica hrvatskim klubovima u borbi za Europu, a ako je prođu, u play-offu ih očekuje nekoliko velikana, ali možda i koja prilika.

Naime, ako Rijeka prođe Ilves, a Hajduk Žalgiris, očekuje ih jedan od idućih protivnika:

Atalanta (Italija), Freiburg (Njemačka) i Monaco (Francuska), kao klubovi iz Liga petice koji su automatski izborili doigravanje, poraženi klubovi sljedećih parova kvalifikacija za Europsku ligu: Rangers (Škotska) – Jagiellonia (Poljska), PAOK (Grčka) – Anderlecht (Belgija), Red Bull Salzburg (Austrija) – Pafos (Cipar), te pobjednici parova Braga (Portugal) – Dinamo Minsk (Bjelorusija), Ajax (Nizozemska) – Shelbourne (Irska), Kopenhagen (Danska) – Debrecen (Mađarska), Midtjylland (Danska) – Bohemians (Irska), Qarabag (Azerbajdžan) – Dynamo Kijev (Ukrajina), Gent (Belgija) – Göteborg (Švedska), Rapid Beč (Austrija) – Paide (Estonija), Panathinaikos (Grčka) – CSKA 1948 Sofia (Bugarska), Raków (Poljska) – Hammarby (Švedska), Partizan (Srbija) – Tobol (Kazahstan), Lugano (Švicarska) – Runavik (Farski Otoci) ili Sheriff Tiraspol (Moldavija) – Sankt Gallen (Švicarska).

✅ Your final and confirmed seedings for 🟢 UECL PO draw (Main Path).



🇪🇸 Getafe was one penalty shootout ending differently (🇧🇪 Gent v 🇺🇦 LNZ) away from becoming seeded.



🗓️ Monday, 14:00 CET pic.twitter.com/lHy9hEF48Z — Football Meets Data (@fmeetsdata) July 30, 2026

Dakle, hrvatski klubovi svakako imaju svoju šansu, no također žele izbjeći europske velikane poput Ajaxa. Treba uzeti u obzir da nitko ne garantira da će svi favoriti proći pa možda Rijeka ili Hajduk idu i na nekog nominalno slabijeg protivnika poput Debrecena ili estonskog Paidea.

Svakako bi bilo najzanimljivije da Hajduk bude spojen s parom Tobol – Partizan. Dok "primamljivost" susreta sa srpskim klubom ne treba previše objašnjavati, navijači Hajduka vjerojatno ne bi imali ništa protiv ni da na Poljud stignu Kazahstanci budući da je prije pet godina upravo Tobol izbacio Hajduk iz Europe.

Konačno, sve ove kalkulacije padaju u vodu ako Rijeka ne pobjedi Ilves, odnosno Hajduk ne izbaci Žalgiris. Ždrijeb playoffa Konferencijske lige je 3. kolovoza