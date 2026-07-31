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BILI SU BRŽI /

Sergej Jakirović ostao bez pojačanja: Oteo mu ga Real Madrid

Sergej Jakirović ostao bez pojačanja: Oteo mu ga Real Madrid
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Foto: Antonio Pozo/Pressinphoto Sports Agency SL/Profimedia

Levante nije potvrdio točan iznos, ali je istaknuo da ovaj posao predstavlja najveću prodaju u povijesti kluba kada je riječ o igraču iz njihove omladinske škole.

31.7.2026.
8:56
Hina
Antonio Pozo/Pressinphoto Sports Agency SL/Profimedia
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Real Madrid je u četvrtak objavio da je potpisao ugovor s 21-godišnjim španjolskim napadačem Carlosom Espijem, koji dolazi iz Levantea.

Espi, koji je prošle sezone proglašen najboljim igračem La Lige mlađim od 23 godine, potpisao je s Realom petogodišnji ugovor, do 2031. godine, navodi se u priopćenju kluba.

Espi, bivši španjolski reprezentativac u kategorijama do 19 i 20 godina, odigrao je 66 utakmica za Levante i postigao 20 pogodaka.

Prema pisanju španjolskih medija, očekivalo se da će prijeći u engleski Brighton, no Real Madrid je iskoristio priliku nakon što je doznao za njegovu otkupnu klauzulu od 25 milijuna eura. Za potpis je također bio zainteresiran Hull City Sergeja Jakirovića, kako je pisao AS.

Levante nije potvrdio točan iznos, ali je istaknuo da ovaj posao predstavlja najveću prodaju u povijesti kluba kada je riječ o igraču iz njihove omladinske škole.

On je peto pojačanje Reala u ovom prijelaznom roku, nakon dolazaka portugalskog veznjaka Bernarda Silve, španjolskog bočnog igrača Marca Cucurelle, francuskog braniča Ibrahime Konatéa i nizozemskog veznjaka Denzela Dumfriesa.

Real MadridLevante
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