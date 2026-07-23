Jakirovićev šef na neobičan način najavio pojačanja: Među njima i hrvatski igrač

Hull City Sergeja Jakirovića priprema se za novu sezonu, povratničku u Premier ligi. Naravno, za ostanak ili bolje reći za bilo kakvu borbu za ostanak Hullu su potrebna pojačanja.

Razlika između Championshipa i Premier lige je ogromna i turski vlasnik Hulla, Acun Ilicali radi na dovođenju novih igrača. Navijačima na društvenim mrežama je to priopćio na vrlo neobičan, do sada možda i neviđen način. "Draga obitelji Hull Cityja, Na mnogim mjestima čitamo mnoštvo lažnih glasina o transferima.

Uznemiruju nas tvrdnje da smo odbijeni, kao i korištenje imena našeg kluba radi privlačenja pozornosti. Intenzivno radimo već dva mjeseca. Vjerujem da ćemo izgraditi momčad na koju ćemo svi biti ponosni. Kako bismo spriječili lažna nagađanja i pružili vam više informacija, donosim vam pregled trenutne situacije s transferima, koji sadrži i određene naznake", napisao je Turčin na svome X-u pa u nastavku objave napisao tri pojačanja koja su već dovedena te dao još 11 "naznaka", a to su nacionalnost igrača i postotak šanse za transferom.

Dear Hull City family,



We are reading dozens of false transfer rumors in many places.

We are disturbed by the claims that we have been rejected and by the use of our club's name to gain attention. We have been working intensively for two months. I believe we will build a team… — Acun Ilıcalı (@acunilicali) July 23, 2026

Tako možemo vidjeti da neimenovani japanski igrač 99 posto stiže u Hull, a među ostalih 10 igrača nalazi se i jedan Hrvat koji je navodno na 80 posto. U našim medijima mogli smo pročitati da se s Hullom povezuju Toni Fruk i Marco Pašalić pa je vjerojatno jedan od njih dvojice na tih osamdeset posto.

Što se tiče do sada tri potvrđena transfera u Hull je stigao vratar Jack Butland kao zamjena za Ivora Pandura, a potpisali su i Matt Target, bek s puno iskustva i Ekvadorac Oscar Zambrano, stoper koji je stigao iz Maribora.