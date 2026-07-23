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Jakirovićev šef na neobičan način najavio pojačanja: Među njima i hrvatski igrač

Jakirovićev šef na neobičan način najavio pojačanja: Među njima i hrvatski igrač
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Foto: Greig Cowie/Shutterstock Editorial/Profimedia

Razlika između Championshipa i Premier lige je ogromna i turski vlasnik Hulla, Acun Ilicali radi na dovođenju novih igrača

23.7.2026.
14:29
Sportski.net
Greig Cowie/Shutterstock Editorial/Profimedia
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Hull City Sergeja Jakirovića priprema se za novu sezonu, povratničku u Premier ligi. Naravno, za ostanak ili bolje reći za bilo kakvu borbu za ostanak Hullu su potrebna pojačanja.

Razlika između Championshipa i Premier lige je ogromna i turski vlasnik Hulla, Acun Ilicali radi na dovođenju novih igrača. Navijačima na društvenim mrežama je to priopćio na vrlo neobičan, do sada možda i neviđen način. "Draga obitelji Hull Cityja, Na mnogim mjestima čitamo mnoštvo lažnih glasina o transferima.

Uznemiruju nas tvrdnje da smo odbijeni, kao i korištenje imena našeg kluba radi privlačenja pozornosti. Intenzivno radimo već dva mjeseca. Vjerujem da ćemo izgraditi momčad na koju ćemo svi biti ponosni. Kako bismo spriječili lažna nagađanja i pružili vam više informacija, donosim vam pregled trenutne situacije s transferima, koji sadrži i određene naznake", napisao je Turčin na svome X-u pa u nastavku objave napisao tri pojačanja koja su već dovedena te dao još 11 "naznaka", a to su nacionalnost igrača i postotak šanse za transferom.

 

 

Tako možemo vidjeti da neimenovani japanski igrač 99 posto stiže u Hull, a među ostalih 10 igrača nalazi se i jedan Hrvat koji je navodno na 80 posto. U našim medijima mogli smo pročitati da se s Hullom povezuju Toni Fruk i Marco Pašalić pa je vjerojatno jedan od njih dvojice na tih osamdeset posto. 

Što se tiče do sada tri potvrđena transfera u Hull je stigao vratar Jack Butland kao zamjena za Ivora Pandura, a potpisali su i Matt Target, bek s puno iskustva i Ekvadorac Oscar Zambrano, stoper koji je stigao iz Maribora.

Sergej JakirovićHull CityPremier Liga
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