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Jürgen Klopp novi je izbornik Njemačke nogometne reprezentacije

Jürgen Klopp novi je izbornik Njemačke nogometne reprezentacije
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Foto: Peter Byrne, PA Images/Alamy/Profimedia

Klopp je u ljeto 2024. napustio Liverpool nakon 9 godina na klupi

23.7.2026.
13:22
Sportski.net
Peter Byrne, PA Images/Alamy/Profimedia
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Jürgen Klopp novi je izbornik Njemačke. Ono o čemu se pričalo otkako je Njemačka ispala sa Svjetskog prvenstva sada je dobilo svoju potvrdu, a Njemački će nogometni savez Kloppa predstaviti na pres konferenciji u petak u 11 sati.

Florian Plettenberg s njemačkog Skyja potvrdio je ovu informaciju i otkrio kako će Klopp potpisati ugovor do 2030., dakle dobit će četverogodišnji ciklus koji će završiti Svjetskim prvenstvom 2030. Klopp je u ljeto 2024. napustio Liverpool nakon 9 godina na klupi. Zaposlio se kao sportski direktor u Red Bullovoj nogometnoj organizaciji, ali uvijek je čekao ovaj poziv njemačke reprezentacije.

 

 

Julian Nagelsmann, Kloppov prethodnik tri je godine bio izbornik, a presudilo mu je prerano ispadanja s netom završenog Svjetskog prvenstva. Njemačka se oprostila već u prvoj nokaut-utakmici. U šesnaestini finala nakon izvođenja jedanaesteraca bolji je bio Paragvaj.

Njemačka Nogometna ReprezentacijaJürgen Klopp
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