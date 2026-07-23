Jürgen Klopp novi je izbornik Njemačke nogometne reprezentacije

Jürgen Klopp novi je izbornik Njemačke. Ono o čemu se pričalo otkako je Njemačka ispala sa Svjetskog prvenstva sada je dobilo svoju potvrdu, a Njemački će nogometni savez Kloppa predstaviti na pres konferenciji u petak u 11 sati.

Florian Plettenberg s njemačkog Skyja potvrdio je ovu informaciju i otkrio kako će Klopp potpisati ugovor do 2030., dakle dobit će četverogodišnji ciklus koji će završiti Svjetskim prvenstvom 2030. Klopp je u ljeto 2024. napustio Liverpool nakon 9 godina na klupi. Zaposlio se kao sportski direktor u Red Bullovoj nogometnoj organizaciji, ali uvijek je čekao ovaj poziv njemačke reprezentacije.

🚨💣 JÜRGEN KLOPP IS BACK! Revealed on Sunday, now official: Klopp will be unveiled as Germany’s new head coach tomorrow.



LIVE on Sky Sport News: He will be presented at 11:00 CEST on Friday. Before that, he will sign his contract until 2030.



It also confirms what we’ve been… pic.twitter.com/6GeKnvyil1 — Florian Plettenberg (@Plettigoal) July 23, 2026

Julian Nagelsmann, Kloppov prethodnik tri je godine bio izbornik, a presudilo mu je prerano ispadanja s netom završenog Svjetskog prvenstva. Njemačka se oprostila već u prvoj nokaut-utakmici. U šesnaestini finala nakon izvođenja jedanaesteraca bolji je bio Paragvaj.