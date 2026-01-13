Jürgen Klopp se na ljeto vraća na klupu? Evo koga bi mogao preuzeti legendarni trener

Prema informacijama poznatog njemačkog novinara Floriana Plettenberga, Jürgen Klopp je među favoritima za preuzimanje klupe Real Madrida.

Plettenberg navodi kako, iako je usko vezan uz projekt Red Bulla na kojem trenutno radi, Klopp ozbiljno razmišlja o ponudi Reala. Njemački novinar ističe kako bi Kraljevi, ako zaista žele njemačkog stručnjaka, vjerojatno uspjeli u namjeri da Nijemca vrate na klupu. Do sada je Klopp vodio Mainz, Borussiju Dortmund i Liverpool. U karijeri je Nijemac vodio preko tisuću utakmica, jednom je bio proglašen trenerom godine, a osvojio je jednu Ligu prvaka, jedno englesko prvenstvo, jedan europski Superkup, jedan engleski kup, jedno klupsko svjetsko prvenstvo, jedan engleski Superkup i dva engleska Liga kupa s Liverpoolom te dva njemačka prvenstva, dva njemačka Superkupa i jedan njemački kup s Borussijom Dortmund.

Trenutno radi kao Global Sports Director za Red Bull grupaciju, koja osim Red Bull klubova brine i za Paris te Leeds United. Ako ga Real Madrid uspije nagovoriti, Klopp bi se na trenersku klupu trebao vratiti na ljeto.

🚨🧨 EXCLUSIVE DETAILS | Jürgen #Klopp is a candidate for the head coach position at Real Madrid, should the club decide to appoint a new manager in the summer. As revealed on 11 December and confirmed again.



⚠️ Understand despite Klopp’s long-term contract with Red Bull and… pic.twitter.com/Ot00h0nhpf — Florian Plettenberg (@Plettigoal) January 13, 2026

