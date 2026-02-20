Game Changer se vraća u epicentar luksuznog poslovanja: Jedna tema dominirat će razgovorima

Game Changer i ove se godine vraća u britansku prijestolnicu, jači no ikad. Postoje gradovi u kojima se događaji održavaju. A postoje gradovi u kojima počinju pokreti. Nakon izvanrednog debija 2025. godine s ponosom najavljujemo drugo izdanje konferencije Game Changer London.

Britanska prijestolnica nije samo još jedna destinacija na našoj mapi, kao ni ostale u kojima se održavaju konferencije (Zagreb, Ljubljana, Tivat, Venecija, Zürich). Iza svake destinacije postoje dobri i pomno promišljeni razlozi zašto se ona održava baš tamo. Konkretno, London je jedno od najmoćnijih svjetskih raskrižja kapitala, ideja, znanosti, kreativnosti i hrabrosti.

Dovođenje Game Changera ovdje po drugi put znači mnogo više od rasta. To je potvrda. Potvrda da je platforma izgrađena kroz paneuropski tehnološki ekosustav postala dio globalne scene. Potvrda da razgovori koje stvaramo odjekuju daleko izvan granica. Potvrda da nova vrsta tehnološkog okupljanja - humanija, interdisciplinarna i okrenuta budućnosti - ima svoje mjesto u najkonkurentnijem okruženju na svijetu.

Foto: Ena

Drugo izdanje ide još dalje. Najavljujemo:

Više globalnih glasova.

Više najava koje oblikuju industriju.

Više neočekivanih povezivanja.

Više trenutaka koji ne završavaju kada se svjetla ugase.

Jer Game Changer nikada nije stvoren da prati budućnost. Stvoren je da pomogne da se ona izgradi. Druga konferencija Game Changer London na rasporedu je 11. svibnja 2026., a njome ćemo zakoračiti u budućnost poslovanja!

Foto: Charlotte Jopling Photography

Program konferencije bit će u potpunosti usmjeren na primjenu umjetne inteligencije u poslovanju – praktične strategije, inovativne alate i inspirativne razgovore s liderima koji već oblikuju industrije.

Upravo zato Game Changer ove godine seli u prestižni Mayfair – epicentar globalnih financija i luksuznog poslovanja, gdje se susreću moć, kreativnost i inovacije. Savršeno okruženje za razgovore koji mijenjaju pravila igre.

Uskoro donosimo više detalja!

