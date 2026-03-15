Dva ključna koraka: Napravite domaću pogaču mekanu kao duša po bakinom receptu

Miris tople, domaće pogače budi uspomene na djetinjstvo i toplinu doma. Postoji nešto posebno u tradicionalnim receptima koji se prenose generacijama, a koji čuvaju znanja neusporediva s modernim pristupima. Donosimo vam jedan takav, pomalo zaboravljen recept za pogaču čija korica hrska, dok unutrašnjost ostaje iznimno mekana, prozračna i šupljikava.

Posebnost ovog recepta ne leži u skupim ili rijetkim sastojcima, već u dvama ključnim koracima u pripremi koji su dio tradicionalnog znanja. Sve potrebne namirnice vjerojatno već imate u svojoj kuhinji, a krajnji rezultat oduševit će sve ukućane i podsjetiti na autentične okuse iz prošlosti.

Recept za domaću pogaču

Za ovu savršenu domaću pogaču ne treba vam ništa više od osnovnih namirnica koje čine temelj svake dobre pekarske priče. Upravo ta jednostavnost jamči autentičan okus i teksturu kakvu svi pamte.

Sastojci:

600 g glatkog brašna

450 ml mlake vode

15 g svježeg kvasca

1 žličica šećera

malo soli

Postupak:

U manjoj posudi razmrvite svježi kvasac, dodajte žličicu šećera i prelijte s malo mlake vode (dio od ukupne količine od 450 ml). Ostavite nekoliko minuta da se kvasac aktivira i zapjeni. U veću zdjelu stavite brašno, dodajte sol, aktivirani kvasac i ostatak mlake vode. Drvenom kuhačom počnite energično miješati tijesto, podižući ga i udarajući o stijenke posude. To treba trajati četiri do pet minuta, sve dok ne dobijete potpuno glatko tijesto koje se odvaja od kuhače. Nakon što ste ga dobro izradili, tijesto pospite s malo brašna, prekrijte prozirnom folijom ili čistom krpom i ostavite na toplom mjestu da se diže oko pola sata, odnosno dok se ne udvostruči. Nakon prvog dizanja, naraslo tijesto istresite na dobro pobrašnjenu radnu površinu. Nemojte ga mijesiti, već ga rukama lagano skupite i preklopite rubove prema sredini kako biste ojačali njegovu strukturu. Oblikujte ga u krug, okrenite tako da spoj bude s donje strane i ostavite da odmara još 20-ak minuta. Pećnicu zagrijte na 230 stupnjeva Celzija. Prije nego što stavite pogaču na pečenje, na dno pećnice postavite manju metalnu posudu napunjenu vodom. Oblikovanu pogaču prebacite na lim za pečenje obložen papirom za pečenje i stavite u vruću pećnicu. Pecite oko 30 minuta, dok ne dobije lijepu zlatnosmeđu boju. Kada je gotova, izvadite je i oduprite se porivu da je odmah pokrijete krpom. Ostavite je da se hladi na rešetki kako bi korica ostala maksimalno hrskava.

