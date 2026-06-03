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Modrić i suigrači iznenadili vjernike u maloj primorskoj župi

Modrić i suigrači iznenadili vjernike u maloj primorskoj župi
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Foto: Riječka nadbiskupija

Župnik Mato Berišić pozdravio ih je i poželio uspjeh na nadolazećem Mundijalu

3.6.2026.
10:53
Sportski.net
Riječka nadbiskupija
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Dan uoči pripremne utakmice protiv Belgije, hrvatska nogometna reprezentacija nenajavljeno je posjetila misu u Ičićima kraj Opatije, na svetkovinu Presvetog Trojstva.

Na nedjeljnom euharistijskom slavlju, održanom 31. svibnja, reprezentativci i stručni stožer pojavili su se skromno i bez najave, što je iznenadilo okupljene vjernike.

U prvom redu bili su izbornik Zlatko Dalić, tehnički direktor Stipe Pletikosa te igrači Luka Modrić, Mateo Kovačić, Toni Fruk, Kristijan Jakić, Petar Musa, Petar Sučić i Dominik Livaković, dok su iza njih bili i Nikola Moro, Mario Pašalić, Nikola Vlašić, Ante Budimir i Marco Pašalić.

Njihova pojava posebno je razveselila djecu koja su zatražila autograme i fotografije, a reprezentativci su se zadržali kratko zbog sportskih obveza i treninga.

Župnik Mato Berišić pozdravio ih je i poželio uspjeh na nadolazećem Mundijalu, a u propovijedi je poručio okupljenima poruku o vjeri, ljubavi i snazi nade.

Misa je održana u kapeli koja ima i zanimljivu povijest, riječ je o prostoru koji je nekoć bio obiteljska kuća pjevača Ive Robića, a kasnije je oporučno darovan Riječko-senjskoj nadbiskupiji te prenamijenjen u kapelu svetog Ivana od Boga.

Hrvatska Nogometna ReprezentacijaSvjetsko Prvenstvo 2026.Misa
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