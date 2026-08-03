FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
KONFERENCIJSKA LIGA /

Izvučene podskupine: Evo tko prijeti Hajduku i Rijeci ako izbore playoff

Izvučene podskupine: Evo tko prijeti Hajduku i Rijeci ako izbore playoff
×
Foto: ZUMA Press Wire/Shutterstock Editorial/Profimedia

Ždrijeb Konferencijske lige je u 14 sati

3.8.2026.
9:25
Sportski.net
ZUMA Press Wire/Shutterstock Editorial/Profimedia
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Dinamo danas u 12 sati saznaje svojeg potencijalnog protivnika u playoffu za Ligu prvaka, ako prođe Kauno Žalgiris.

U 13 sati je ždrijeb Europske lige, u kojoj će Dinamo saznati protivnika u slučaju da izgubi od Litavaca, dok je u 14 sati ždrijeb Konferencijske lige u kojemu će protivnika saznati Hajduk i Rijeka.

Hajduk

Momčad Hajduka u Konferencijsku ligu stigla je nakon što je ispala iz Europske lige s ukupnih 4-2 od ciparskog Pafosa. Ondje ih sada očekuje najtrofejniji litavski klub Žalgiris Vilnius, a ako njega prođe, Hajduk će u playoffu, u kojemu će igrati za prvu grupnu fazu europskog natjecanja nakon 16 godina, igrati protiv jednog od sljedećih suparnika:

Bolji iz susreta Ajax - Shelbourne, Rakow - Hammarby i Debrecen - Kopenhagen, te poraženi iz dvoboja 3. pretkola Europske lige između PAOK-a i Anderlechta i susreta Jagiellonia - Rangers.

Upravo će jedan od tih klubova biti idući protivnik Hajduka u slučaju prolaska Žalgirisa. Nominalno je najslabiji par Debrecen - Kopenhagen, dok se Hajduk vjerojatno nada kako će izbjeći Ajax ili jedan od dva para iz Europske lige.

Rijeka

Rijeka je pak svoj put započela u Konferencijskoj ligi, gdje je do sada pobijedila u obje utakmice koje je igrala. Protivnik je bio sjevernoirski Derry, a ako prođe finski Ilves, Rijeka će igrati protiv jednog od idućih protivnika:

Brighton, Monaco, pobjednik dvoboja Göteborg - Gent i Bohemians - Midtjylland, te poraženi iz susreta 3. pretkola Europske lige RB Salzburg - Pafos.

Rijeka, dakle, nije imala sreće te će se momčad Matjaža Keka morati ozbiljno pomučiti kako bi izborila skupinu natjecanja u kojemu je prošle sezone stigla do osmine finala. Najprije, dakako, mora proći Ilves.

Konferencijska LigaHajdukNk Rijeka
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike