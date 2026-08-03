Izvučene podskupine: Evo tko prijeti Hajduku i Rijeci ako izbore playoff

Dinamo danas u 12 sati saznaje svojeg potencijalnog protivnika u playoffu za Ligu prvaka, ako prođe Kauno Žalgiris.

U 13 sati je ždrijeb Europske lige, u kojoj će Dinamo saznati protivnika u slučaju da izgubi od Litavaca, dok je u 14 sati ždrijeb Konferencijske lige u kojemu će protivnika saznati Hajduk i Rijeka.

Hajduk

Momčad Hajduka u Konferencijsku ligu stigla je nakon što je ispala iz Europske lige s ukupnih 4-2 od ciparskog Pafosa. Ondje ih sada očekuje najtrofejniji litavski klub Žalgiris Vilnius, a ako njega prođe, Hajduk će u playoffu, u kojemu će igrati za prvu grupnu fazu europskog natjecanja nakon 16 godina, igrati protiv jednog od sljedećih suparnika:

Bolji iz susreta Ajax - Shelbourne, Rakow - Hammarby i Debrecen - Kopenhagen, te poraženi iz dvoboja 3. pretkola Europske lige između PAOK-a i Anderlechta i susreta Jagiellonia - Rangers.

Upravo će jedan od tih klubova biti idući protivnik Hajduka u slučaju prolaska Žalgirisa. Nominalno je najslabiji par Debrecen - Kopenhagen, dok se Hajduk vjerojatno nada kako će izbjeći Ajax ili jedan od dva para iz Europske lige.

Rijeka

Rijeka je pak svoj put započela u Konferencijskoj ligi, gdje je do sada pobijedila u obje utakmice koje je igrala. Protivnik je bio sjevernoirski Derry, a ako prođe finski Ilves, Rijeka će igrati protiv jednog od idućih protivnika:

Brighton, Monaco, pobjednik dvoboja Göteborg - Gent i Bohemians - Midtjylland, te poraženi iz susreta 3. pretkola Europske lige RB Salzburg - Pafos.

Rijeka, dakle, nije imala sreće te će se momčad Matjaža Keka morati ozbiljno pomučiti kako bi izborila skupinu natjecanja u kojemu je prošle sezone stigla do osmine finala. Najprije, dakako, mora proći Ilves.