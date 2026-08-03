Dea Presečki iz 'IQ 160' prehodala 300 kilometara za plemenit cilj: 'Pronašla sam mir'

Glumica Dea Presečki (28), koju publika gleda u ulozi stručnjakinje za cyber kriminal Maje Šišek u prvom hrvatskom VOYO Originalu 'IQ 160', nedavno se odvažila na gotovo 300 kilometara dugo putovanje Caminom. Sama je tijekom deset dana hodala od Porta do Santiaga de Compostele, tražeći mir, uzemljenje i odmak od svakodnevice, no njezin je put imao i važnu humanitarnu svrhu - podršku udruzi Mali zmaj, koja pomaže djeci slabijeg imovinskog stanja.

U razgovoru nam je otkrila kako je odluku donijela gotovo preko noći, s kakvim se fizičkim i psihičkim izazovima susrela te koju će lekciju i susret pamtiti cijeli život. Prisjetila se i trenutaka kada ju je tijelo prisililo da uspori, a govorila je i o ulozi Maje Šišek, svojem odnosu prema tehnologiji, atmosferi na setu serije 'IQ 160' te novim izazovima kojima bi se uskoro mogla iznenaditi.

Foto: Instagram @deapresecki

Kako ste uopće došli na ideju da sami krenete na Camino?

Rekla bih da sam jednostavno jedno jutro osjetila poziv. Za Camino sam znala i prije, ali tek kada sam počela malo više istraživati, čitati iskustva drugih ljudi i razne članke, shvatila sam koliko zapravo želim otići. Od prve ideje do kupnje avionske karte prošla su samo dva dana.

Inače sam dosta spontana i volim iznenaditi samu sebe, pa nisam previše razmišljala. Bilo mi je važno samo kupiti kartu, a znala sam da ću sve ostalo riješiti putem. Puno mi je pomogao i Ivan Martinović, koji je Camino prošao malo prije mene. Od njega sam dobila mnogo korisnih savjeta, a na kraju se iz svega rodilo i jedno novo prijateljstvo.

Foto: Instagram @deapresecki

Kako ste se fizički i psihički pripremali za gotovo 300 kilometara i deset dana hodanja? Je li put bio zahtjevniji nego što ste očekivali i je li bilo trenutaka kada ste pomislili da ne možete dalje?

Fizički se zapravo nisam posebno pripremala jer sam i inače poprilično aktivna. Redovito treniram, mnogo vremena provodim u prirodi, trčim, planinarim, vozim bicikl i plivam. Mislim da me upravo takav način života godinama pripremao za Camino, iako toga tada nisam bila ni svjesna.

Psihički sam odlučila da ne želim imati prevelika očekivanja. Znala sam da se mnogo toga ne može unaprijed isplanirati i da je na Caminu najvažniji sam put, a ne samo dolazak na cilj.

Ipak, put je bio mnogo zahtjevniji nego što sam očekivala. Mislila sam da će 30 kilometara dnevno s ruksakom na leđima ići puno lakše, ali sunce, vrućina i drukčija klima zaista naprave veliku razliku.

Nisam ni u jednom trenutku pomislila odustati jer sam imala jasan cilj i bila odlučna doći do njega. Međutim, nakon nekoliko dana tijelo mi je počelo slati signale da moram usporiti. U početku ga, zbog adrenalina, nisam baš slušala pa su se pojavile i manje ozljede.

To mi je zapravo bila jedna od najvećih lekcija s Camina - ne moramo stalno juriti kroz život. Ponekad je zaista važno usporiti, stati i biti prisutan u trenutku, a upravo to u svakodnevici često zaboravljamo.

Foto: Instagram @deapresecki

Na Camino ste krenuli kako biste pronašli mir i uzemljenje. Jeste li na kraju pronašli ono što ste tražili?

Rekla bih da sam pronašla mnogo više nego što sam uopće tražila. Neke stvari koje sam doživjela toliko su posebne da ih je zaista teško pretočiti u riječi.

Pronašla sam mir i uzemljenje, ali i jedan novi dio sebe. Naučila sam se više prepustiti, vjerovati, snalaziti se u nepoznatim situacijama i gledati svijet iz drukčije perspektive.

Kada danas pogledam unatrag, mislim da je Camino bio upravo ono što mi je u tom trenutku života trebalo. Nije uvijek bilo lako ni ugodno, ali upravo su ti izazovi razlog zbog kojeg sam se kući vratila drukčija nego što sam otišla. Zato danas mogu reći da sam pronašla mnogo više nego što sam krenula tražiti.

Koji ćete trenutak ili susret s puta najduže pamtiti?

Teško mi je izdvojiti samo jedan trenutak jer je svaki dan donosio nove ljude, priče i iskustva. Ipak, jedan ću susret sigurno pamtiti cijeli život.

Kada su mi počeli problemi s tetivama, gotovo 15 kilometara nisam srela nikoga. Nije bilo ni kafića ni ljekarne u kojoj bih mogla stati i pomoći si, pa sam sjela uz plažu, odmorila se i razmišljala što dalje.

Nakon nekoliko minuta pojavio se jedan Španjolac koji je po struci medicinski tehničar. Izvadio je elastični zavoj, zamotao mi obje noge i zahvaljujući tome mogla sam nastaviti hodati.

Taj me trenutak podsjetio koliko se na Caminu često događaju stvari koje ne možete isplanirati i kako se, upravo kada vam je pomoć najpotrebnija, pojavi prava osoba u pravo vrijeme.

Foto: Maja Bota Štrbe za RTL

Publika vas je u prvom hrvatskom VOYO Originalu 'IQ 160' upoznala kao Maju Šišek, stručnjakinju za cyber kriminal. Kako biste opisali svoj lik i koliko vam je svijet tehnologije i cyber kriminala bio blizak prije snimanja?

Maja je vrlo profesionalna, odgovorna i potpuno posvećena svom poslu. Brzo se snalazi u svijetu računalnih kodova, učinkovita je i uvijek nekoliko koraka ispred drugih. Privatno je ipak nešto povučenija i sramežljivija, ali istodobno topla, vedra i ima vrlo simpatičan smisao za humor.

Iskreno, svijet cyber kriminala prije snimanja nije mi bio toliko blizak. Nisam osoba koja zna rastaviti računalo na dijelove ili voditi stručne rasprave o tehnologiji. Potajno sam se čak nadala da ću dobiti pištolj i juriti za kriminalcima, ali na kraju sam završila za računalom. (smijeh)

Ipak, bilo mi je vrlo zanimljivo tijekom priprema i snimanja naučiti nešto novo o cyber kriminalu. Još mi je zanimljivije bilo glumiti osobu koja je po karakteru dosta drukčija od mene. Maja je mnogo introvertiranija i suzdržanija, pa mi je upravo to bio jedan od dražih glumačkih izazova.

Foto: Maja Bota Štrbe za RTL

Naziv serije odmah asocira na kvocijent inteligencije. Jeste li vi ikada iz znatiželje mjerili svoj IQ i, ako jeste, biste li nam otkrili rezultat?

Jesam, iz čiste znatiželje. Rezultat je bio sasvim dobar, ali iskreno, i dalje se znam izgubiti uz Google Maps, tako da me život vrlo brzo spusti na zemlju. (smijeh)

Maja je prava kompjuterska genijalka. Koliko ste vi privatno spretni s tehnologijom i biste li se u njezinu poslu snašli i izvan seta?

Ja sam ipak više tip za tenisice nego za tipkovnicu. (smijeh) Mnogo više volim biti vani nego u zatvorenom, pa mi je bilo posebno izazovno ući u Majin svijet i na neko vrijeme razmišljati kao osoba kojoj su računalo i kodovi svakodnevica.

Ne bih rekla da sam tehnološki potpuno nespretna, ali u Majinu poslu izvan seta sigurno bih trebala mnogo pomoći, učenja i strpljenja.

Foto: Maja Bota Strbe za RTL

'IQ 160' prvi je hrvatski VOYO Original. Koliko vam znači što ste dio projekta?

Mnogo mi znači što sam dio prvog hrvatskog VOYO Originala i jednog projekta koji na domaću scenu donosi nešto novo. Posebno mi je drago što se okupila ekipa s kojom je zaista užitak raditi.

Mislim da se teško može poželjeti bolja atmosfera za prvi ovakav projekt. Odlično se slažemo, mnogo se smijemo i na set dolazimo s guštom. Upravo zbog toga cijelo iskustvo ima dodatnu vrijednost i sigurno ću ga dugo pamtiti.

Foto: Maja Bota Štrbe za RTL

Nakon Camina i snimanja 'IQ 160', čini se da volite izlaziti iz zone komfora. Koji biste si novi izazov voljeli zadati?

Neću još ništa najavljivati jer ni sama ne znam što je sljedeće. Kao što sam već spomenula, volim iznenaditi samu sebe.

Dojmovi i emocije s Camina još se nisu ni potpuno slegli. Ipak, poznavajući sebe, uskoro ću ponovno smisliti nešto zbog čega će se moji roditelji najprije uhvatiti za glavu, a zatim mi pomoći spakirati kofere.

Prve tri epizode Voyo originala 'IQ 160' možete već sad pogledati na platformi Voyo.