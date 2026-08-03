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Dinamo danas doznaje protivnika u eventualnom doigravanju za Ligu prvaka: Evo tko prijeti

Dinamo danas doznaje protivnika u eventualnom doigravanju za Ligu prvaka: Evo tko prijeti
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Foto: Igor Soban/PIXSELL

U ždrijebu će biti u poziciji nositelja i praktički mu se otvorio put u ligašku fazu Lige prvaka

3.8.2026.
7:26
Sportski.net
Igor Soban/PIXSELL
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Dinamo će u utorak na svome terenu odigrati prvu utakmicu trećeg pretkola Lige prvaka protiv Žalgirisa iz Kaunasa kojeg vodi naš Željko Sopić. Dan prije prve utakmice, u ponedjeljak u podne Plavi će doznati i suparnika u potencijalnom četvrtom pretkolu, odnosno playoffu Lige prvaka.

Dinamo se nalazi u vrlo povoljnoj poziciji. U ždrijebu će biti u poziciji nositelja i praktički mu se otvorio put u ligašku fazu Lige prvaka. Dinamo će danas na ždrijebu saznati protivnika, a mogući su ovi suparnici: Celje/Ararat Armenia, LASK, Kairat Almaty/Levski Sofija, AGF Aarhus/Sabah FK, Viking.

 

 

Dakle, vjerojatno bi najteži ždrijeb bio austrijski LASK iz Linza. Prvaci Austrije djeluju kao najteži Dinamov protivnik. Nitko od ovih momčadi nije takav da se pobjeda može unaprijed upisati, ali Dinamo će biti favorit protiv, vrlo vjerojatno, bilo koje od ovih momčadi.

Prolaskom Žalgirisa Dinamo bi osigurao minimalno ligašku fazu Europske lige. U slučaju ispadanja od litavskog predstavnika, Dinamo bi ispao u doigravanje za Europsku ligu. Suparnika u tom slučaju će saznati u 13 sati, sat vremena nakon Lige prvaka.

 

Prve utakmice playoffa Lige prvaka igraju se 18. ili 19. kolovoza, a uzvrati su 25. ili 26. kolovoza. 

DinamoLiga PrvakaPlayoff Lige Prvakaždrijeb
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