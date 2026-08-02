Sopić pronašao pojačanje: Iskusni napadač potpisao za Kauno uoči Dinama

Dinamo u utorak nastavlja svoj europski put. Protivnik je litavski Kauno Žalgiris, kojeg vodi Željko Sopić, bivši trener Dinama, Gorice i Rijeke.

U najavi utakmice Sopić, ali i njegov analitičar Josip Paušić komentirali su kako je jedan od najtežih zadataka pronaći igrača zbog "čudnog" prijelaznog roka u Litvi. Naime, u toj baltičkoj zemlji prijelazni je rok zatvoren 15. srpnja pa Kauno sada može dovoditi samo slobodne igrače.

No, to što je teško ne znači da je nemoguće jer se Kauno uoči Dinama pojačao iskusnim Gabrielom Debeljuhom. Riječ je o napadaču iz Rovinja koji nikada nije zaigrao u HNL-u. Ipak, u dugoj karijeri skupio je podosta iskustva u Italiji, a posebno je upečatljiv bio njegov boravak u Rumunjskoj.

Ondje je igrao za CFR Cluj, Sepsi, Otelul Galați i Hermannstadt. Sveukupno je u rumunjskom prvenstvu odigrao 159 utakmica u kojima je postigao 47 pogodaka. Bit će stoga Debeljuh veliko pojačanje za Sopića, ali ne u utakmici protiv Dinama jer u njoj nema pravo nastupa.

Naime, svaki klub mora UEFA-i poslati popis igrača nekoliko dana prije utakmice, a taj je rok prošao, pa će Debeljuh u borbi za Europu biti tek od sljedećeg kola, odnosno playoffa - bilo za Europsku ligu ili Ligu prvaka.