Hrvatski vojni piloti se vratili iz Francuske: 'Bilo je teško gledati izgorene kuće'

Hrvatski vojni piloti završili su protupožarnu misiju u Francuskoj te se u nedjelju prijepodne vratili u vojarnu "Pukovnik Marko Živković" u Zemuniku.

Pripadnici 855. protupožarne eskadrile 93. krila Hrvatskog ratnog zrakoplovstva od 24. srpnja do 2. kolovoza sudjelovali su u gašenju požara katastrofalnih razmjera na više područja u Francuskoj.

Gasili najveći požar kod Bordeauxa

Kapetan posade Canadaira CL-415 bojnik Ivan Dukić opisao je razmjere požara s kojima su se susreli.

"Svaka misija nosi određene izazove, a ova je bila posebno izazovna. Bilo je zapanjujuće vidjeti požar zapadno od Bordeauxa – riječ je o 42 tisuće hektara izgorene površine, a to je četiri puta veća površina nego što je grad Pariz. Bilo je teško gledati izgorene kuće, stradale industrijske objekte i stradale vinograde", rekao je.

Foto: Ministarstvo obrane Republike Hrvatske

Hrvatski piloti zajedno su s francuskim kolegama gasili požare na području Bordeauxa, Salernesa i Biscarrossea te istočno od Marseillea.

Dukić je istaknuo i važnost suradnje s francuskim kolegama te razmjene znanja i iskustava.

"Rad s francuskim kolegama, razmjena znanja i iskustva i velika čast pomaganja Republike Hrvatske i nas kao tima, kao grupe, kao eskadrile, kao što svako ljeto pružamo potporu i čuvamo Republiku Hrvatsku", poručio je.

Izbacili više od 1200 tona vode

Tijekom angažmana u Francuskoj hrvatski vojni piloti ostvarili su 225 letova i 51 sat i 40 minuta naleta te izbacili 1224 tone vode.

Foto: Ministarstvo obrane Republike Hrvatske

U misiji su sudjelovali protupožarni piloti, tehničari-letači i zrakoplovni tehničari.

Angažman je proveden na zahtjev Francuske i u skladu s odlukom Vlade, uz prethodnu suglasnost predsjednika Republike, u sklopu Europskog mehanizma civilne zaštite RescEU.