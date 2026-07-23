Milanović izašao pred novinare: 'Nevolja ne dolazi sama, prate je dvije ili tri budale'

Predsjednik Zoran Milanović sudjelovao je u četvrtak u Promini na komemoraciji za poginule branitelje i civile prominskog kraja u Domovinskom ratu, nakon koje se obratio novinarima.

"Nevolja nikad ne dolazi sama, to je točno, uvijek su u pratnji barem dvije ili tri budale i tu nastaju problemi", rekao je Milanović. Dodao je da su problemi s kojima se ovaj kraj suočio 1993. slični onima s kojima su se susreli i drugi krajevi u Hrvatskoj

"Uz sve poštovanje, oni koji su ovdje ubijeni na kućnom pragu nisu mučenici, oni su masakrirani civili i susjedi, mučenik je netko tko se ne odriče od svog puta i od svoje vjere", naveo je predsjednik.

'Ovo su ljudski razlozi'

"Radi se o susjedima, starijim ljudima, da stvar bude podmuklija i prljavija. Zato tu treba dolaziti, ne zato da bi se unizilo srpsko, a isticalo hrvatsko, ovo su ljudski razlozi", smatra Milanović.

Naveo je kako je malo ljudi čulo za to te da se to mora ponavljati jer je to ljudska obveza.

"Kada smo kod toga gdje je tko bio 1941. i 1945. godine, najpametnije je da ih ostavimo tamo gdje su bili. Naša politika je beskompromisna kada su u pitanju ljudske vrijednosti i interesi, tu postoji procjena, ocjena i kalkulacija. Državni poslovi se vode sebično", kazao je predsjednik.

"Znamo kako je izgledalo kada su Hrvatsku vodili nepokolebljivi intrasegmentni tipovi s ljevice i desnice, boljševici i Hitlerovi saveznici. Ta vrsta dosljednosti i isključivosti u politici nije dobra. Ova zemlja živi od svoje položajne rente. Živimo od mira, reputacije i po prvi put se nalazimo svi na okupu u režimu koji smo mi birali", ustvrdio je Milanović.