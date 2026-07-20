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'KUNDIDA MI NE DIRAJTE' /

Milanović žestoko po HDZ-u i Božinoviću: 'Fakat me razočarao. Oprat ću vas kao pralja'

Milanović žestoko po HDZ-u i Božinoviću: 'Fakat me razočarao. Oprat ću vas kao pralja'
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Govoreći pred novinarima o aktualnostima, Milanović se dotaknuo vojnog mimohoda u Parizu, ali i unutarnje politike

20.7.2026.
14:26
danas.hr
Ivo Cagalj/PIXSELL
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Predsjednik Zoran Milanović sudjelovao je u ponedjeljak na obilježavanju 160. obljetnice Viškog boja. Tom prilikom predsjednik Republike s broda Hrvatske ratne mornarice položio je vijenac u more. 

Govoreći pred novinarima o aktualnostima, Milanović se dotaknuo vojnog mimohoda u Parizu, ali i unutarnje politike.

Na pitanje o kampanji SDP-a i Možemo i što misli o tome, rekao je da je to njihova kampanja i da to ne može komentirati. "To je pitanje stila i sadržaja, a sve drugo je vještina politike. Politika je vrsta umijeća". 

Upitan o vojnoj paradi u Parizu, Milanović je kazao da nema ništa protiv toga.

"To si je dao napraviti netko tko odlazi, Macron, i nemam ništa protiv toga, ali što se tiče Hrvatske - imam protiv. To je priprema za rat protiv Rusije. Od Rusije nema nikakve opasnosti što se tiče rata. Netko žarko želi taj sukob. To je bila jedna privatna predstava. Plenković je tamo doveo policiju, vidim grčevite pokušaje od Božinovića, koji me je fakat razočarao", rekao je Milanović. 

O Božinoviću i Kundidu

U nastavku izlaganja Milanović nije štedio riječi za ministra policije. 

"Božinović je svojedobno dolazio u SDP i komentirao kako će Mesić dobiti izbore... Stavio je noge na stol i zapalio Marlboro... Onda je postao HDZ-ovac. E, ne može tako Božinoviću...", kazao je predsjednik.

Tvrdi kako "ispadamo budale", posebno u kontekstu suradnje Francuske i Srbije. 

"Oni neka idu po paradama i sjede iza Vučića. Ja na to ne bih pristao. Kakva je to bila parada? Šta je tu bio forte? Ako se složimo da je to europska parada, onda ne može tamo sjediti. Ako je to Koalicija voljnih opet ne može. Ako je to NATO, opet ne može Plenković sjediti iza Vučića. Ovdje se radi o posebnom računu između Francuske i Srbije". 

Kaže kako je HDZ spominjao Kundida na "huljski" način. "Ako ćemo ići tim pravcem, onda vojska više ne postoji".  "Kundida mi ne dirajte, oprat ću vas kao pralja već na Šestinama. Ljudi pazite što govorite". 

Zoran MilanovićAndrej PlenkovićDavor BožinovićHdzSdpVisKoalicija Voljnih
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