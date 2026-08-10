Ivan Bilić poslao poruku navijačima Hajduka: Vjeruje li stvarno da će ih ovo oraspoložiti?

Hajduk je po tko zna koji put prosuo bodove na kraju utakmice. Ovaj put je Istra na Poljudu u zadnjim sekundama uzela bod, a novi posrtaj Hajdukove momčadi dobrano je uzdrmao Poljud.

Puno gori od rezultata je dojam koji je ostavila momčad Gonzala Garcije, a dio sjeverne tribine splitskog stadion skandirao je i Uprava odlazi. Dovelo je to čak i do međusobnog fizičkog obračuna među navijaičma Hajduka, a sada se nakon svega javio i predsjednik Hajduka, Ivan Bilić.

"Svjesni smo opravdanog nezadovoljstva i dojam svih u Klubu je da smo sinoć izgubili utakmicu. Nismo dobro krenuli u prvenstvo, ali imamo dovoljno vremena za ispraviti loš start. Aktivno radimo na dovođenju nekoliko igrača koji će dodatno osnažiti momčad. Fokus cijelog Kluba je na uzvratnoj utakmici protiv Žalgirisa te nastavku europskog puta", rekao je Bilić za Dalmatinski portal pa dodao:

"Imamo veliku priliku da nakon više od 15 godina izborimo ulazak u grupnu fazu europskog natjecanja i klubu osiguramo stabilniju budućnost. Do tog cilja možemo doći jedino zajedno, zato pozivamo navijače da nam budu glasna i snažna podrška na putu prema play-offu Konferencijske lige."