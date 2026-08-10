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Napravljena lažna stranica HNB-a, traže polog od 250 eura: Objavljeno upozorenje za Hrvate

Napravljena lažna stranica HNB-a, traže polog od 250 eura: Objavljeno upozorenje za Hrvate
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Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Hanfa upozorava građane na to da sam izgled internetske stranice nije potvrda njezine vjerodostojnosti

10.8.2026.
17:57
Hina
Marko Lukunic/PIXSELL
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Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa) upozorila je u ponedjeljak građane na lažnu internetsku stranicu frozenspirety.info, koja oponaša izgled službenog portala gov.hr te se lažno prikazuje kao službena stranica Hrvatske narodne banke (HNB).

"Na toj stranici promovira se navodni 'Nacionalni program financijskog pristupa (NPFP)', koji je lažno predstavljen kao službena državna inicijativa. Navodi se da iza programa stoji 'nacionalni jamstveni fond' u iznosu od dvije milijarde eura, a građane se poziva da se prijave za sudjelovanje u programu. Pritom se kao minimalni početni polog navodi iznos od 250 eura. Istodobno se tvrdi da je broj prijava ograničen na 500 po županiji", navode iz te regulatorne agencije.

Mogu biti uvjerljive 

Hanfa stoga upozorava građane na to da sam izgled internetske stranice nije potvrda njezine vjerodostojnosti. Lažne stranice mogu vrlo uvjerljivo oponašati vizualni identitet službenih institucija, uključujući njihove logotipe, nazive, boje i druge elemente, ističu.

Napominju da je važno obratiti pozornost na internetsku adresu (domenu) stranice. Službene internetske stranice institucija nalaze se na njihovim službenim domenama, primjerice www.hnb.hr, www.gov.hr i www.hanfa.hr.

U konkretnom slučaju lažna stranica nalazi se na domeni frozenspirety.info, a svojim izgledom stvara dojam da je riječ o službenoj stranici.

HanfaLažna StranicaHrvatska Narodna Banka
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