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TREBA MINUTE /

Dinamo šalje stopera na posudbu, ali postoji zanimljiva klauzula

Dinamo šalje stopera na posudbu, ali postoji zanimljiva klauzula
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Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Njegov novi klub Le Mans prošle je sezone izborio povratak u Ligue 1

10.8.2026.
18:41
Sportski.net
Goran Stanzl/PIXSELL
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Pojavila se vijest o novom odlasku iz Dinama. Jedan poprilično očekivani i najavljivani. Riječ je o stoperu Raulu Torrenteu koji odlazi na jednogodišnji posudbu.

Španjolski stoper odlazi u francuskog prvoligaša Le Mans, ali ipak postoje dobre šanse da se u Dinamo niti ne vrati. Naime, kako pišu Sportske novosti, o dogovoru o posudbi Dinama i francuskog kluba postoji i klauzula po kojoj Le Mans ima obvezu otkupiti Torrenteov ugovor ako osiguraju ostanak u prvom rangu francuskog nogometa. 

Torrente se vratio od teške ozljede, potrebne su mu minute i zato je posudba bila logičan izbor jer Dinamo na stoperskoj poziciji ima Scotta McKennu, Stjepana Radeljića, Sergija Domingueza, Marka Zebića i Niku Galešića. Ipak, čini se da je Dinamo spreman prodati Torrentea kada su tu klauzulu dogovorili i to za poprilično mali iznos jer po Transfermarktu Španjolac vrijedi 2 i pol milijuna eura.

Torrente je u Dinamo stigao iz Granade u ljeto 2024. godine. Za Modre je ukupno upisao 30 nastupa, uz dva pogotka i jednu asistenciju. Njegov novi klub Le Mans prošle je sezone izborio povratak u Ligue 1 nakon čak 16 godina. Do promocije je stigao drugim mjestom u Ligue 2, iza prvaka Troyesa.

DinamoLe MansLigue 1Raul Torrente
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