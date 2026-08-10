U samo godinu dana ostavio je duboki trag: Sada se emotivno oprostio od Dinama

Dinamo je prije nekoliko tjedana prodao je alžirskog napadača Monsefa Bakrara u egipatski Al-Ahly za tri milijuna eura. Bakrar se na društvenim mrežama odlučio emotivnim pismom oprostiti od Dinama u kojem je u jednoj sezoni ostavio duboki trag.

"Nikad nije lako reći zbogom mjestu koje mi je postalo dom. Mojim suigračima, trenerima, osoblju i svima u Dinamu - hvala vam što ste vjerovali u mene, podržavali me i pomagali mi da rastem i kao igrač i kao osoba. Zajedno smo dijelili nezaboravne trenutke, borili se za ovaj grb i postigli nešto posebno osvojivši dvostruku titulu prvaka lige i kupa.

Navijačima, hvala vam na nevjerojatnoj podršci, strasti i ljubavi od mog prvog do posljednjeg dana. Igrati pred vama i predstavljati ovaj veliki klub bila je čast. Odlazim s ponosom, zahvalnošću i uspomenama koje će zauvijek ostati sa mnom. Dinamu želim samo uspjeh u budućnosti.

Hvala vam na svemu. Dinamo i Zagreb će uvijek imati posebno mjesto u mom srcu", napisao je Bakrar.

Bakrar je u Dinamo stigao početkom prošle sezone za milijun eura iz New York Cityja. Od tada je za Dinamo odigrao 42 utakmice, u kojima je upisao 18 pogodaka i sedam asistencija.