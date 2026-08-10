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Kovačević: 'Prošli smo te neke probleme u pristupu, kreću najjači i očekujem pobjedu'

Kovačević: 'Prošli smo te neke probleme u pristupu, kreću najjači i očekujem pobjedu'
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Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

'Normalno je da moramo biti ozbiljni, ovo je europska utakmica i tako ćemo se postaviti od prve minute'

10.8.2026.
18:45
Sportski.net
Davor Puklavec/PIXSELL
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Dinamo sutra od 19 sati kod Kauno Žalgirisa igra uzvratnu utakmicu trećeg pretkola Lige prvaka. 

Plavi stižu s prednošću od čak 5:0 i susret bi trebao biti samo formalnost za prolazak u odlučujuću utakmicu, točnije play-off za ulazak u najelitnije svjetsko natjecanje. 

"Dobro smo iskoristili ovaj tjedan, dobro smo radili i odmorili su se oni koji su trebali. Čekamo utakmicu, svi smo zdravi, što je bitno, i želja nam je na ovom lijepom stadionu odigrati dobru europsku utakmicu i proći dalje. Dat ćemo sve od sebe da pobijedimo. Normalno je da moramo biti ozbiljni, ovo je europska utakmica i tako ćemo se postaviti od prve minute. Domaćin će biti hrabriji i odlučniji nego u Maksimiru. Mi smo u prvoj utakmici pokazali da smo bolji i želja nam je to potvrditi u novoj utakmici. Očekujem dobru utakmicu i pobjedu", rekao je trener Dinama, Mario Kovačević u najavi utakmice te istaknuo kako pristup ipak mora biti pravi od samog početka utakmice: 

Samo pobjeda

"Vjerujem da smo to prošli, te neke probleme, i radimo da to bude bolje. Kako će utakmice prolaziti, bit ćemo sve bolji i bolji. Nećemo razmišljati o prvom rezultatu, zanima nas samo pobjeda."

Strateg Dinama mora ipak i misliti na ravnotežu i raspodjelu snaga jer ga nakon ovog susreta čeka i HNL protiv Rudeša, a onda najvažnija utakmica, ona protiv Vikinga u izravnom okršaju za ulazak u Ligu prvaka. 

"Vidjet ćemo za ovu utakmicu. Možda ćemo mijenjati i rotirati u ovim utakmicama, sigurno će svi igrači dobiti priliku u ovim utakmicama. Prva utakmica je najbitnija, onda nam dolazi Rudeš. Nećemo puno kalkulirati, najjači koji mogu sutra će krenuti pa ćemo onda vidjeti za dalje. 

 

 

DinamoMario Kovačević
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