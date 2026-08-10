Šokantne informacije: Zamjenik šefa 'Štampara' otkrio što su pronašli u Gospiću

Ne smiruje se situacija oko opasnog otpada u Gospiću, pogotovo nakon odgovora ministrice zaštite okoliša Marije Vučković da hitna sanacija nije moguća.

U priopćenju USKOK-a stoji da je otpad u Gospića trajni izvor opasnosti za okoliš i zdravlje ljudi. Što se dulje čeka sanacija, dulje traje izloženost ljudi potencijalno opasnim spojevima.

U podzemnim vodama nađene su vječne kemikalije, koje se jako sporo razgrađuju i mogu biti opasne po zdravlje. Na zahtjev Državnog inspektorata, analizu otpada proveo je i Nastavni zavod za javno zdravstvo (NZJZ) "Dr. Andrija Štampar".

Evo što je pronađeno

RTL Danas razgovarao je s Brunom Cvetkovićem, zamjenikom ravnatelja Zavoda, koji otkriva što su pokazala njihova ispitivanja.

"Naša ispitivanja pokazala su da su u eluatima otpada, tj. otpadnih tvari koje smo uzorkovali na lokaciji, nađene povišene koncentracije antimona i ukupnog organskog ugljika", kaže Cvetković.

Naš sugovornik objašnjava o kakvim je spojevima riječ: "Ukupni organski ugljik ukazuje na organsko onečišćenje, što je čest slučaj kod raznih vrsta otpada. Antimon, koji se inače koristi u proizvodnji plastike, metalnih legura, stakla i drugim industrijama, potencijalno je dosta štetan metal, pogotovo njegov oblik oksida koji je i kancerogen, može utjecati prvenstveno na respiratorni pa na kardiovaskularni sustav - jetru, bubrege i tako dalje."

"Vrijednosti koje smo našli bile su i četiri puta veće od dozvoljene. Napominjem da smo radili analize otpada prema pravilniku za odlaganje otpada na odlagališta. To znači tri vrste odlagališta - za opasni, neopasni i inertni otpad. Ti uzorci nisu zadovoljili uvjete za odlaganja, jer je antimon bio i četiri puta veći od granične vrijednosti", dodaje Cvetković.

Savjeti za građane

Pitali smo postoji li skupina građana koja je posebno ugrožena. "Klasika, uvijek su rizične skupine stariji, djeca, ljudi koji već boluju od nekih primarnih bolesti, pogotovo oni koji imaju imunokompromitirajuće bolesti", navodi Cvetković.

Neki Ličani već su na oprezu i piju vodu samo iz dućana, pa smo Cvetkovića pitali koje su njegove preporuke. "U redu je voda iz dućana, ali treba pratiti obavijesti nadležnih institucija, jer su svi javno vodoopskrbni objekti pod nadzorom i vjerojatno se ispituju. Mi ih nismo ispitivali, nije u našoj nadležnosti, ali netko iz njihovih laboratorijia ih vjerojatno ispituje. Sigurno mogu doći do informacija o kvaliteti vode na tom području", odgovora zamjenik ravnatelja.

"Preporuka je da se ne ulazi u područje odlagališta; ne premještati, kopati, istraživati previše samostalno. Ljudi vole, kad je nešto senzacionalno, otići sami pogledati, a to nije preporuka. Očekuje se da bi najbolje bilo to čim prije riješiti, jer što duže neki otpad ostaje u okolišu, to više postoji mogućnost da se određene štetne tvari i spojevi izlužuju u okoliš", zaključuje Cvetković.