Što će reći Plenković? SDP i Most najavili žestok potez zbog slučaja Gospić

SDP će pokrenuti opoziv Vlade zbog slučaja ilegalnog odlaganja opasnog otpada u Gospiću, najavio je u ponedjeljak predsjednik stranke Siniša Hajdaš Dončić te poručio da je Gospić trenutak u kojem se "čaša prelila".

"Gospić je trenutak u kojem se čaša prelila. Zato pozivam sve političke aktere u Hrvatskoj, bez obzira na političku ideologiju, stranački svjetonazor, da se oko ovoga ne dijelimo. Jer ovdje nije riječ ni o ljevici ni o desnici. Riječ je o tome hoće li u Hrvatskoj vrijediti isto pravilo za sve: da onaj tko je politički odgovoran za rad sustava mora za taj sustav i odgovarati", poručio je Hajdaš Dončić u objavi na svojoj Facebook stranici.

SDP-ov predsjednik naglasio je da se problemi ne mogu rješavati tako da se smijeni jedan ministar ili tako da se kaže da institucije trebaju odraditi svoj posao. "Više ne govorimo o pojedinačnim propustima. Govorimo o načinu upravljanja državom. O Vladi koja je tijekom svog mandata promijenila više od trideset ministara, a politička odgovornost nikada nije došla do kraja", kazao je.

'SDP na strani Hrvatske koja zaslužuje više'

Vlada koja traži povjerenje Hrvatskog sabora, dodao je, mora biti spremna prihvatiti odgovornost za ono što se događa u državi. "SDP će biti na strani odgovornosti, na strani građana i na strani Hrvatske koja zaslužuje više. Zato ćemo učiniti sve da se o povjerenju ovoj Vladi raspravlja u Hrvatskom saboru i da svaki zastupnik preuzme odgovornost za svoj glas", poručio je Hajdaš Dončić.

Predsjednica saborskog Odbora za zaštitu okoliša i prirode Dušica Radojčić (Možemo!) za ovaj petak je sazvala izvanrednu sjednicu Odbora u Gospiću. Predsjednik SDP-a pozvao je sve stranke i zastupnike da se odazovu sjednici.

"A hoće li predsjednik Vlade i svi nadležni ministri imati hrabrosti doći? Trebali bi. Da pred građanima Gospića, pred Hrvatskim saborom i pred hrvatskom javnošću odgovore na jednostavna pitanja -Tko je zakazao? Tko je odgovoran? Zašto institucije nisu reagirale na vrijeme? Tko će platiti sanaciju?", napisao je Hajdaš Dončić.

Most također traži opoziv

Isto tako, kako doznaje RTL Danas, Most je svim saborskim zastupnicima poslao poziv za sastanak klubova u utorak u podne u Hrvatskom saboru zbog opasnog otpada u Lici.

U ponedjeljak navečer će na sjednici Predsjedništva stranke potvrditi odluku da traže izvanrednu sjednicu Saboru i opoziv premijera Andreja Plenkovića zbog iste teme.