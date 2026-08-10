Milanović o opasnom otpadu u Lici: 'Ovo je ekocid! Zašto još nitko nije kažnjen?'

Slučaj opasnog otpada u Gospiću i dalje izaziva burne političke reakcije.

Nakon što je objavljeno da se na lokaciji nalazi oko 37 tisuća tona otpada te da su nizvodno pronađene povišene koncentracije PFAS spojeva, oporba proziva Vladu i traži odgovornost, dok se sve glasnije postavlja i pitanje sanacije.

O svemu se na FAcebooku oglasio i predsjednik Zoran Milanović.

Napisao je:

"Nezakonito, štoviše kriminalno odlaganje opasnog otpada u Lici, u okolici Gospića, mora se početi hitno sanirati. Vlada RH se više ni dana ne može pravdati procedurom i javnim natječajima, kao što sada čini, jer je nedvojbeno ugroženo zdravlje ljudi i jer prijeti trajno zagađenje prostora.

Prošlo je previše vremena od kada je otkriveno kako se javno dobro, lička zemlja, truje opasnim otpadom iz zemalja Europske unije i beskrupulozno koristi za privatne interese i zaradu, a sve to čini se događalo se uz pomoć sada rashodovanog glavnog državnog inspektora.

Još nitko nije odgovarao za ovaj, evidentno je, ekocid: ni tvrtka koja je u Lici odlagala opasni europski otpad, niti državne institucije koje su morale spriječiti to, a nisu.

Lika, ali i Hrvatska, moraju dobiti odgovor: zašto nitko do danas nije kažnjen zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada i zašto su nadležne državne institucije to šutke dopuštale? I, najvažnije, kada će početi sanacija odlagališta opasnog otpada? Sva dosadašnja opravdanja Vlade i resornih ministarstava ne mogu se više trpjeti, pozivam ih da odmah djeluju i zaštite zdravlje ljudi u Lici i budućnost ličke zemlje."

SDP prozvao Vladu zbog Gospića

I SDP-ov Mihael Zmajlović optužio je Vladu za "političku i stručnu obmanu" te ustvrdio da slučaj u Gospiću nije izolirani incident, nego posljedica dugogodišnjeg urušavanja sustava zaštite okoliša i gospodarenja otpadom. Poručio je i da su građani sami morali pritiskati institucije kako bi se razmjeri problema uopće otkrili.

"Država, državni sustav, te je građane iznevjerio, inspekcije su šutjele", rekao je Zmajlović.

Prozvao je i premijera Andreja Plenkovića, tvrdeći da problem traje godinama i da se odgovornost ne može svesti samo na one koji su otpad nezakonito odlagali. Kritizirao je i izmjene propisa o gospodarenju otpadom te način na koji su uređena financijska jamstva tvrtki koje se tim poslom bave.

Zmajlović tvrdi i da su Ministarstvo zaštite okoliša i Fond za zaštitu okoliša nalaze Geotehničkog fakulteta imali prije njihove objave u javnosti. Osporava i neke od mogućih modela sanacije te traži objašnjenje procjene prema kojoj bi zbrinjavanje kompletnog otpada moglo stajati oko 125 milijuna eura.

Bosilj: U Varaždinu je još 5000 tona otpada

Na slučaj je reagirao i varaždinski gradonačelnik Neven Bosilj, koji je ustvrdio da je riječ o posljedici nefunkcioniranja sustava za koje su odgovorni Vlada i premijer Andrej Plenković.

Bosilj je na društvenim mrežama ustvrdio da su stanovnici Gospića i Like postali žrtve propusta sustava te upitao kako je 37 tisuća tona opasnog otpada moglo proći kroz Hrvatsku bez reakcije policije i drugih nadležnih službi.

"Najodgovorniji za ovo stanje je nitko drugi nego Andrej Plenković i njegova Vlada, kojima je Andrija Mikulić bio istaknuta i važna figura", napisao je Bosilj.

Upozorio je da se slučaj Gospića tiče i Varaždina jer se oko 5000 tona otpada iste tvrtke nalazi na prostoru bivšeg Mundusa.

"Ne trebaju nam uvjeravanja da je sve u redu, trebaju nam zapisnici Državnog inspektorata koje oni ne žele dati, trebaju nam uzorci, laboratorijski nalazi i potpuna transparentnost rezultata. Poslije sanacije treba analizirati i podzemne vode", poručio je.

Strah zbog PFAS spojeva

Podsjetimo, građani su nakon objave nalaza izrazili zabrinutost zbog mogućeg širenja onečišćenja, dok je gradonačelnik Gospića Darko Milinović istaknuo da štetni spojevi nisu pronađeni uzvodno te da voda koja se koristi za javnu vodoopskrbu nije zahvaćena tim nalazima.

Vučković odbacila prozivke

Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković ranije je za RTL Danas poručila da se ovakav tip otpada ne može sanirati po hitnom postupku jer Hrvatska nema odlagalište opasnog otpada ni energanu, a za dio otpada tek se ispituju mogućnosti zbrinjavanja.

Nakon zahtjeva dijela oporbe za njezinom smjenom, Vučković je poručila: "Riječ je o kaznenom djelu protiv okoliša i za njega će odgovarati oni koji su krivi."