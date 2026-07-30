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SJEDNICA VLADE /

Plenković okuplja ministre: Na stolu neriješeno pitanje sa SAD-om

Plenković okuplja ministre: Na stolu neriješeno pitanje sa SAD-om
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Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Na dnevnom redu su i prijedlozi godišnjeg plana upravljanja nekretninama i pokretninama u vlasništvu RH za 2026. te godišnjeg programa katastarskih izmjera građevinskih područja za 2026. godinu

30.7.2026.
9:09
danas.hr
Josip Regovic/PIXSELL
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Vlada Republike Hrvatske u četvrtak posljednji put zasjeda uoči ljetne stanke. Na dnevnom redu je Nacrt konačnog prijedloga zakona o potvrđivanju Konvencije između Vlade RH i Vlade Sjedinjenih Američkih Država o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju porezne utaje u odnosu na poreze na dohodak i Protokol. 

Pitanje izbjegavanja dvostrukog oporezivanja između RH i SAD-a trebalo je biti riješeno konvencijom između dviju vlada koja je potpisana krajem 2022. godine. Hrvatska je započela postupak njezina potvrđivanja, međutim zbog stajališta američke strane oko određenih odredbi ona nije stupila na snagu. Zbog toga je američka strana predložila izmjene pojedinih odredaba konvencije sklapanjem protokola.

Na dnevnom redu su i prijedlozi godišnjeg plana upravljanja nekretninama i pokretninama u vlasništvu RH za 2026. te godišnjeg programa katastarskih izmjera građevinskih područja za 2026. godinu.

Vlada će također donijeti nekoliko važnih odluka, među kojima o isplati sredstava i namjenske pomoći zdravstvenim ustanovama za podmirivanje dijela dospjelih obveza prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala, o nastavku provedbe dodatnih aktivnosti terenskih istraživanja na lokaciji odlagališta "Petrovačka dola" u Vukovaru te o preraspodjeli sredstava planiranih u Državnom proračunu za 2026. godinu.

Uskoro više...

Prosvjed protiv povećanja paušala

Udruga Glas poduzetnika najavila je da će na jesen organizirati prosvjed zbog povećanja paušalnog poreza dijelu obrtnika i na krevete u turizmu. Odgovorio im je premijer Andrej Plenković, nakon što je u srijedu posjetio novootvoreni Centar za starije osobe u Grubišnom polju te obnovljene Daruvarske toplice. 

Poručuje da porezne izmjene predstavljaju minimalne zahvate, jer se dosad načelo pravednosti poreznog sustava stavilo u ofsajd. Komentirao je i najave trgovaca, distributera, logističara i prijevoznika koji su za RTL Danas rekli da će veće cijene goriva utjecati na rast cijena proizvoda za krajnjeg kupca, oko 10 posto. 

"Hoćete na 15 dana da ukinemo sve mjere Vlade? Sve da ukinemo samo kao test. Da vratimo stope PDV-a onakve kakve su bile prije krize, da ukinemo sve subvencije koje postoje na energente. Što ćemo onda? Što ćemo onda? To je moj odgovor svima", kaže predsjednik Vlade, Andrej Plenković.

Vlada RhAndrej PlenkovićSad
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