Plenkovića naljutilo pitanje: 'Hoćete da na 15 dana ukinemo sve mjere? Što ćemo onda?'

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Udruga Glas poduzetnika najavila je da će na jesen organizirati prosvjed zbog povećanja paušalnog poreza dijelu obrtnika i na krevete u turizmu. Odgovorio im je premijer Andrej Plenković, nakon što je posjetio novootvoreni Centar za starije osobe u Grubišnom polju te obnovljene Daruvarske toplice.

Poručuje da porezne izmjene predstavljaju minimalne zahvate, jer se dosad načelo pravednosti poreznog sustava stavilo u ofsajd. Komentirao je i najave trgovaca, distributera, logističara i prijevoznika koji su za RTL rekli da će veće cijene goriva utjecati na rast cijena proizvoda za krajnjeg kupca, oko 10 posto.

"Hoćete na 15 dana da ukinemo sve mjere Vlade? Sve da ukinemo samo kao test. Da vratimo stope PDV-a onakve kakve su bile prije krize, da ukinemo sve subvencije koje postoje na energente. Što ćemo onda? Što ćemo onda? To je moj odgovor svima", kaže predsjednik Vlade, Andrej Plenković. Što je još otkrio pogledajte u videu na vrhu članka.