Čeka nas udar na novčanike! Stiže novi val poskupljenja: 'Cijene na policama rast će do 10 posto'

Nakon što su rast cijena svojih usluga za RTL u subotu najavili prijevoznici i distributeri, u nedjelju su to potvrdili trgovci i logističari. Njihove procjene kažu da će zbog visokih cijena goriva roba za krajnje potrošače poskupjeti do 10 posto. Na potezu je Vlada koja u ponedjeljak odlučuje o ograničavanju cijene goriva.

Do plavog dizela sve je teže doći - ili ga nema ili se čeka u dugim redovima na benzinskim postajama.

Mnogi žele natočiti prije utorka, kada će gorivo poskupjeti, a da bi to moglo dići i cijene hrane - objavili smo još jučer. Sada se javlja još više aktera u lancu opskrbe koji to potvrđuju.

'To lančano ide dalje'

Visoke cijene goriva vrlo brzo mogle bi pogurati više cijene na policama. Jer tako funkcionira lanac opskrbe, objašnjavaju u HUP-ovoj udruzi trgovine. "Kad god nam energenti rastu, bilo gorivo bilo struja, to se prenosi na naše proizvođače, na naš proizvod, a to ide lančano dalje, na distributere, na logističare. Mi smo zadnji trgovci koji stavljamo na svoju policu i nažalost moramo prevaliti na svoje kupce. Teško je prognozirati, ali neki prognostičari kažu da bi to moglo biti 5 do 10 posto", rekao je Mirko Budimir, potpredsjednik Izvršnog odbora HUP-Udruge trgovina.

Prije toga roba mora doći do trgovine. Udruga hrvatskih cestovnih prijevoznika prva je najavila rast cijena svojih usluga. A da je povećanje neminovno najavljuju i u Udruženju otpremništva i logistike pri HGK. Razgovarali smo s Marinom Skufcom, zamjenikom predsjednika udruženja, koji kaže da će porast biti 7 do 10 posto, ovisno o tome koliko će cijena rasti i koliko će dugotrajan biti taj porast cijene pa dodaje: "Mi u našim kamionskim firmama svaku razliku od +/- 7 posto preuzimamo na sebe. U pomorskom transportu +/- 10 posto preuzimamo na sebe. Ali sve iznad toga moramo prenijeti na naše klijente".

'Vlada provodi snažne mjere'

Rast cijene poljoprivrednih proizvoda do krajnjeg kupca od 7 do 14 posto najavila je i Udruga logistike i trgovine. Ratari odgovaraju da poskupljenja ne kreću od nas. Ugovori za otkup pšenice već su potpisani. "Za razliku od prijevoznika, ako je gorivo išlo gore, oni sutra dižu cijene. Prerađivači svi dižu. U konačnici potrošači sve to plate, a mi smo najslabija karika", kaže Mato Brlošić iz Hrvatske poljoprivredne komore.

Ministar rada, Alen Ružić, priznaje da je situacija s cijenom goriva dugoročno povezana s cijenom robe široke potrošnje. Ali naglašava da Vlada provode snažne mjere: "Konkretno, benzin je 40 posto niži nego u Švedskoj, 33 posto u odnosu na Njemačku. Ili 22 posto niže u odnosu na Italiju. Mislim da to govori dovoljno koliko premijer Plenković i onda Vlada čine u zaštiti od inflacije i svih ostalih opasnosti koje vrebaju na standard građana".

A da bi dobili gorivo po nižoj cijeni prije poskupljenja u utorak, dio poljoprivrednika požurio je po plavi dizel. To pokazuje i snimka iz Križevaca. Dio distributera povukao je plavi dizel iz prodaje, a na dijelu INA-inih postaja ga je nestalo. Brlošić o tome kaže: "Proizvođači idu s prikolicama 20, 30 kilometara i uspiju negdje dobiti. Ili se ujutro rano bude. Nazovu, provjere gdje ima i dok dođu do tamo se rasproda. Nekakva kriza po pitanju plavog dizela je, samo je sad pitanje kakva je to kriza".

Ako Vlada ne bi intervenirala, plavi dizel poskupio bi 24 centa. U INA-i kažu: Dio kupaca stvara zalihe. U dva dana prodana je 5 puta veća količina plavog dizela nego u isto vrijeme lani. Također poručuju: U situacijama kada na pojedinim lokacijama dolazi do povremenih nestašica, one su rezultat iznimno povećane kupnje i skladištenja goriva, a ne poremećaja u opskrbi.

INA i Petrol tako su uveli ograničenje od 300 litara po točenju. Vlada će pak sutra odlučiti koliko će iznositi ograničenje cijene goriva od utorka. U protivnom bi dizel poskupio 11 eura po spremniku, a benzin pet.