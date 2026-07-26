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POMAMA ZA GORIVOM /

Velika navala na plavi dizel! INA za RTL Danas: 'Natočena je pet puta veća količina nego lani'

Velika navala na plavi dizel! INA za RTL Danas: 'Natočena je pet puta veća količina nego lani'
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Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL/Ilustracija

'Takav rast potražnje nije odraz stvarnih tržišnih potreba'

26.7.2026.
14:17
Katarina Brečić
Hrvoje Jelavic/PIXSELL/Ilustracija
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Na pojedinim benzinskim postajama posljednjih dana bilježi se pojačana potražnja za plavim dizelom, a poljoprivrednici nam otkrivaju i upozoravaju i na višesatna čekanja te povremene nestašice.

Iz INA-e su za RTL Danas potvrdili da je potražnja znatno veća nego u istom razdoblju prošle godine.

"U posljednja dva dana kupci su preuzeli više od pet puta veće količine plavog dizela nego 24. i 25. srpnja 2025. godine. Takav rast potražnje nije odraz stvarnih tržišnih potreba, već je ponajprije posljedica pojačanog stvaranja zaliha kod dijela kupaca“, poručili su iz INA-e.

Dodaju da povremene nestašice na pojedinim lokacijama nisu posljedica poremećaja u opskrbi.

"U situacijama kada na pojedinim lokacijama dolazi do povremenih nestašica, one su rezultat iznimno povećane kupnje i skladištenja goriva, a ne poremećaja u opskrbi", istaknuli su.

"Rafinerija nafte Rijeka radi stabilno i kontinuirano te INA poduzima sve potrebne aktivnosti kako bi osigurala redovitu opskrbu tržišta i poziva kupce na odgovornu kupnju u skladu sa stvarnim potrebama", zaključili su.

Očekuje se rast cijena

Podsjetimo, sinoć su zatvorene burze pa je sada poznato i koliko bi gorivo moglo poskupjeti. No valja napomenuti da će Vlada sutra intervenirati. Da nema njihove intervencije, Eurosuper bi od utorka poskupio deset centi, na 1,64 eura po litri, dok bi Eurodizel mogao porasti za 22 centa, na 1,81 euro. Plavi dizel mogao bi poskupjeti za 24 centa i dosegnuti cijenu od čak 1,26 eura po litri.

Poljoprivrednici i prijevoznici već upozoravaju da bi takav rast mogao povećati njihove troškove, a poskupljenja bi se zatim mogla preliti i na cijene hrane, prijevoza i ostale robe.

Cijena GorivaBenzinDizelPlavi DizelInaVlada
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