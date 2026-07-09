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SJEDNICA VLADE /

Plenković okuplja ministre, na stolu je novo pravilo za poljoprivrednike

Plenković okuplja ministre, na stolu je novo pravilo za poljoprivrednike
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Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Među ključnim novostima je, između ostalog, i novo pravilo za poljoprivrednike upisane u Upisnik poljoprivrednika koji će moći podnijeti zahtjev za istraživanje geotermalnih voda na svome zemljištu

9.7.2026.
9:58
danas.hr
Igor Kralj/PIXSELL
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Iz Vlade RH najavili su da će na sjednici u četvrtak Saboru uputiti prijedlog novog Zakona o istraživanju i eksploataciji energetskih georesursa, kojim se cjelovito uređuje gospodarenje i upravljanje svim energetskim georesursima te se po prvi put geotermalne vode odvaja u zasebnu cjelinu.

Uvodi se dodatna fleksibilnost u postupcima izdavanja dozvola za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika, jača se uloga Agencije za ugljikovodike, a posebna novost je mogućnost sudjelovanja trgovačkog društva Agencije u postupcima nadmetanja.

Među ključnim novostima je, između ostalog, i novo pravilo za poljoprivrednike upisane u Upisnik poljoprivrednika koji će moći podnijeti zahtjev za istraživanje geotermalnih voda na svome zemljištu bez prolaska kroz cjelokupni postupak nadmetanja koji vrijedi za naftne tvrtke. Uz to, novi Zakon predviđa da dozvola za geotermalne vode može trajati do 30 godina.

Vlada će donijeti i nekoliko odluka o osiguravanju sredstava za troškove prijevoza miješanog komunalnog otpada općinama i gradovima Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije, dodatku Nacionalnom planu oporavka i otpornosti, uplati sredstava pravnih osoba u vlasništvu RH u državni proračun za 2026. godinu, kao i o doprinosu RH za Ukrajinu.

Uskoro više...

Sjednica VladeAndrej PlenkovićPoljoprivredniciGeotermalna EnergijaUkrajina
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