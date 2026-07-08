Plenković o povjerenju Kundidu: 'Neka stoji tamo, ali što se tiče povjerenja, postupio je nezrelo'

Predsjednik Zoran Milanović dao je izjavu na marginama NATO samita u Ankari gdje je, između ostalog, komentirao da ne namjerava sudjelovati u idućim parlamentarnim izborima.

"Izbori će biti najkasnije za dvije godine, to je još uvijek debelo u mom mandatu. 2024. je bilo drugačije jer sam bio na završetku mandata i na kraju učiniti nešto što je potpuno legalno i ustavno. Zločinačko bratstvo je to spriječilo, neki ustavni suci. To ne mislim ponavljati, nakon toga sam se ponovno kandidirao za predsjednika Republike. Ja nemam pravo odstupiti, moram dočekati mandat na nogama do kraja. A ovaj posao će morati odraditi netko drugi, bez mene", rekao je Milanović. Više pročitajte OVDJE.

Premijer Andrej Plenković dao je izjavu nakon obraćanja predsjednika iz Ankare. Na upit novinara, da komentira Milanovićeve izjave o nadolazećim izborima, Plenković je rekao: "Jedanput je kršio Ustav. Dvaput je dvaput, kao u vicu. Što se mene tiče, može raditi što hoće, meni je svejedno."

Tko krši Ustav?

Na pitanje, tko krši Ustav u slučaju sudjelovanja na Europskom vijeću, Plenković je rekao da nije slušao Milanovićevu izjavu i da ne može komentirati nešto što nije čuo. "U naramku je nosio Josipovića, onda su skupa godinama sjedili u Vijeću. Dolaze dva lidera, stoje jedan kraj drugoga na jednoj štokrli", rekao je.

Na pitanje, smatra li da treba mijenjati Ustav, premijer je rekao: "S kim da mijenjamo Ustav? Ustav se mijenja dvotrećinskom većinom. Ustavi i zakoni su pisani za normalne i kulturne ljude. Zaboravlja se temeljni problem - razumnih razgovora s razumnim osobama. Ne vidite srž problema. Nije problem promijeniti Ustav, nego se dogovoriti."

Dodao je da nije tako bilo u startu. "Ja sam to galantno prepustio njegovoj prethodnici, a on je prvi koji se prpoši da bi išao na Europsko vijeće. To on govori meni koji sam sad doajen tamo dulje u kontinuitetu nego tko drugi. Nema nijedne zemlje koja šalje dvojicu niti će se to u Hrvatskoj dogoditi", rekao je premijer.

O koaliciji voljnih

Komentirajući izjavu predsjednika, da mu nije jasno što bi koalicija voljnih radila kada završi rat u Ukrajini te je li njemu kao premijeru jasno to djelovanje kada rat završi, Plenković je rekao: "Kako mi ne bi bilo jasno? Ja na tim sastancima sudjelujem. Njemu nije jasno jer nije tamo i ne zna. Lako je meni kao premijeru to što on ne zna i ne sudjeluje, problem je Hrvatskoj vojsci koja zahvaljujući njegovim mirnodopiskim zapovijedima spriječava vojsku da zna išta. Oni ne znaju ništa, a to nije dobro. Nije normalno da politički dio zna više nego vojni. Načelnik glavnog stožera i njegovi suradnici nemaju pojma. Što mislite, čime se oni bave? Ne samo da je ta politika izolacionistička, loša za Hrvatsku. Nitko u Vladi ne predlaže da HV ide u Ukrajinu, to se stalno ponavlja jer on to baca", rekao je premijer.

"Nigdje nisam vidio da mrtva tema zaokupira pažnju javnosti i medija jer nitko nema dvije čiste da kaže - ali nitko ne predlaže to", nastavio je Plenković. "Drugo, to je isključivo narativ koji odgovara Rusiji. Game over. I to je sve nama na štetu."

O načelniku glavnog stožera

Na pitanje, koja je danas pozicija načelnika Glavnog stožera Tihomira Kundida te ima li njegovo povjerenje, premijer je kratko rekao: "Nema."

"Netko tko ima godina kao ja, koga tajnica predsjednika Vlade zove na sastanak... Da bismo razgovarali o situaciji. Ako je načelnik, koji je jako simpatičan, kojem smo dali podršku, došao u nekakvu psihozu da nakon što ga se kulturno zove, on se prvo ide ispovijedati Milanoviću da ga tajnica predsjednika Vlade zove, je li to normalno? Pa nije on dijete da se mora ispovijedati nekome. Da mu ovaj kaže - 'ne možeš ići, idi ti u Slunj'. Kao što je načelnika Glavnog stožera zatočio na Pantovčaku kada je došao zamjenik glavnog tajnika NATO-a. Bauk ne želi sazvati Odbor. Kakva je to kultura ponašanja?", rekao je Plenković dodajući da je Milanović ponizio tada i Kundida i cijelu Hrvatsku vojsku.

"Odbit doći premijeru? Što ćemo dalje. Dalje može tu stajati da ne izazovemo dodatnu krizu. Neka stoji tamo, ali što se tiče povjerenja, postupio je potpuno nezrelo. Te zapovijedi su flagrantno protuzakonite."

istaknuo je da Vlada nije bezvezna institucija. "Vladu treba poštovati. Čovjek se ponio potpuno krivo. Pa nije odnos predsjednika Republike i načelnika takav da mu se ovaj treba ispovijedati. Nema proračuna, nema vojske - tako jednostavno. To je ljudski loš odabir", rekao je Plenković.

Istaknuo je da je cijela vojska u strahu od umirovljenja. "Nije problem u Kundidu, problem je u Milanoviću. On se kapricira Vladi da bi štetio hrvatskom vanjskopolitičkom položaju i onda ljude poput njih - kojima je zapovijednik... A sve je suprotno činio kao premijer", rekao je Plenković.

O Zlatku Daliću

Premijer je komentirao i informaciju da Zlatko Dalić više neće biti izbornik hrvatske nogometne reprezentacije. Zahvalio je izborniku te rekao: "Mislim da ćemo tek s odmakom shvatiti veličinu tih rezultata."

Istaknuo je da mu je krivo što je hrvatska nogometna reprezentacija izgubila od Portugala radi "interpretacije tehnologije". Rekao je da je nova reprezetancije imala sjajan spoj želje i igrača te da je drugo poluvrijeme s Portugalom bilo odlično i da Dalić treba biti ponosan.

"Ovo je očito njegov odabir, meni je žao. Ovo što se dogodilo na prvenstvu nije poraz, ovo je nepravedno ispadanje prerano. Nije trebao otići zbog tog rezultata. Nisam stigao vidjeti reakcije. Ima moju podršku i najbolje želje u nastavku karijere, što god odluči", rekao je premijer Plenković.

O skandalu s FIFA-om

Na pitanje o skandalu sa FIFA-om, premijer je rekao: "Mislim da smo malo previše suce na terenu stavili u podrednu poziciju. Ali i u situaciji na koju aludirate, tu je sve brzo bilo riješeno. Nisi konzistentan ako jedna pravila vrijede za jedne, druga za druge. Drago mi je da je HNS uputio ovo pismo. Ostat će stav, dobro elaborirana argumentacija. Čuo sam se s Kustićem, dugo je trajala noć s četvrtka na petak. Minimum što je trebalo napraviti je to, da ostane trag. Nije to protiv našeg sudjelovanja, nego da ostane čvrsta pozicija koja se pamti. Treba stati iza svoga, pogotovo ako si u pravu", rekao je dobro raspoloženi premijer, danas prilično otvoren za pitanja novinara.

Ponovno o Kundidu

Ponovno se osvrnuo na temu oružanih snaga i načelnika Kundida. "U poslu, životu, politici, postoji načelno koje je važnije nego išta - povjerenje. Kako ću imati povjerenja ako nekoga zovem na sastanak, a on kaže da ne smije doći?", upitao je premijer. Istaknuo je da je vojska dio Ministarstva obrane i da se odluke donose u tom konteketu, a ne točku po toču na sjednicama Vlade.

"Ovo je no brainer. Imam odličan odnos s Kundidom. I imao je svu moju podršku. Nisam ga nešto prisiljavao, nego kulturno - Dobar dan, dođite na sastanak. 'Ne smijem doći'. Lako što ne može doći, nego se ispovijeda. To nije to. Biste li vi došli da ste na njegovom mjestu?", upitao je Plenković dodajući 'tako je kako je'.

Istaknuo je da to ne znači da će Vlada zaboravit na Hrvatsku vojsku. "Mi ćemo sad vratiti Rafale Francuzima? Mogu ih brže isporučiti Srbima. Hoćemo tako? Moram stvar dovesti do apsurda zato što teza o tome da će Vlada biti protiv načelnika u smislu funkcioniranja HV-a, pa to je besmisleno. Nije stvar u tome. Stvar je u tome da je on osobno napravio postupak koji je bio kriv. Nema se on što njemu ispovijedati. Što nije mene zvao da mu ovaj ne da na sastanak? Game over. Nisam ga zvao da radimo nešto protuzakonito. To je ogromna greška", zaključio je premijer Plenković.