Koga vidite kao nasljednika Zlatka Dalića na klupi Vatrenih? Otkrijte nam u velikoj anketi

I službeno je! Zlatko Dalić više nije izbornik Hrvatske nogometne reprezentacije.

Na sastanku koji je trajao nekoliko sati obavijestio je predsjednika HNS-a Marijana Kustića da je sa Svjetskim prvenstvom 2026. godine zaključio svoj put na klupi Vatrenih.

Dalić je izborničku karijeru okončao kao daleko najuspješniji i najdugovječniji izbornik u povijesti Hrvatske s kojom je osvojio srebrnu medalju na FIFA Svjetskom prvenstvu 2018. godine te brončanu medalju na FIFA Svjetskom prvenstvu 2022. godine. Uz to, osvojio je srebrnu medalju u Uefinoj Ligi nacija 2023. godine, a uz SP 2026. izborio je i plasmane na EURO 2020. i EURO 2024. godine.

Hrvatska kreće u aktivno traženje njegovog nasljednika, a vi nam u anketi recite tko bi prema vama bio najbolji nasljednik.

Tko treba biti novi izbornik Vatrenih? Slaven Bilić Ivica Olić Vedran Ćorluka Sergej Jakirović Nenad Bjelica Igor Tudor Luka Modrić Netko drugi

U RTL-u Danas u 19.00 sati donosimo vam prikaz svih mogućih kandidata za klupu Vatrenih, a možete glasati putem QR koda koji se nalazi u dnu vašeg ekrana, a rezultate ankete objaviti ćemo na kraju emisije, a na našem portalu i dalje možete ostaviti svoj glas.

Slaven Bilić

Ime koje se najviše spominje je Slaven Bilić. Već je vodio reprezentaciju prije 20 godina, te 2006. u dresu Vatrenih premijeru je imao i Luka Modrić. No, reprezentacija se pod njegovim vodstvom nije proslavila.

Ivica Olić

U jednog od izglednijih kandidata prometnuo se Ivica Olić, od početka desna ruka Dalića u povijesnim uspjesima, a posljednje dvije godine i izbornik u21 reprezentacije.

Vedran Ćorluka

Ime koje se često spominje kao Dalićev nasljednik je drugi bivši Vatreni - Vedran Ćorluka, doduše s manje staža u Stožeru, ali i s velikom trenerskom ambicijom.

Sergej Jakirović

Hrvatski nogometni savez primarno traži rješenja unutar već postojećeg sustava, no je li rješenje miljama daleko senzacija na Otoku i je li to Sergej Jakirović - koji je preuzeo Hull City i uveo ga u Premier ligu?

Nenad Bjelica

Nenad Bjelica - trenutačno bez angažmana nakon odlazaka iz Union Berlina i Dinama.

Igor Tudor

Igor Tudor - koji nakon odličnih sezona u Laciju i Juventusu nije uspio spasiti Tottenham isto čeki novi angažman.

Luka Modrić

A tu je i Luka Modrić - kapetan na prekretnici karijere kojeg mnogi ne žele vidjeti izvan reprezentacije.

Netko drugi

Sve opcije su na stolu, a možda nas čeka i iznenađenje. Netko drugi - i to je opcija u našoj anketi.