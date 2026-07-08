Koga vidite kao nasljednika Zlatka Dalića na klupi Vatrenih? Otkrijte nam u velikoj anketi
U RTL-u Danas u 19.00 sati donosimo vam prikaz svih mogućih kandidata za klupu Vatrenih i glasujte putem QR koda koji se nalazi u dnu vašeg ekrana
I službeno je! Zlatko Dalić više nije izbornik Hrvatske nogometne reprezentacije.
Na sastanku koji je trajao nekoliko sati obavijestio je predsjednika HNS-a Marijana Kustića da je sa Svjetskim prvenstvom 2026. godine zaključio svoj put na klupi Vatrenih.
Dalić je izborničku karijeru okončao kao daleko najuspješniji i najdugovječniji izbornik u povijesti Hrvatske s kojom je osvojio srebrnu medalju na FIFA Svjetskom prvenstvu 2018. godine te brončanu medalju na FIFA Svjetskom prvenstvu 2022. godine. Uz to, osvojio je srebrnu medalju u Uefinoj Ligi nacija 2023. godine, a uz SP 2026. izborio je i plasmane na EURO 2020. i EURO 2024. godine.
Hrvatska kreće u aktivno traženje njegovog nasljednika, a vi nam u anketi recite tko bi prema vama bio najbolji nasljednik.
U RTL-u Danas u 19.00 sati donosimo vam prikaz svih mogućih kandidata za klupu Vatrenih, a možete glasati putem QR koda koji se nalazi u dnu vašeg ekrana, a rezultate ankete objaviti ćemo na kraju emisije, a na našem portalu i dalje možete ostaviti svoj glas.
Slaven Bilić
Ime koje se najviše spominje je Slaven Bilić. Već je vodio reprezentaciju prije 20 godina, te 2006. u dresu Vatrenih premijeru je imao i Luka Modrić. No, reprezentacija se pod njegovim vodstvom nije proslavila.
Ivica Olić
U jednog od izglednijih kandidata prometnuo se Ivica Olić, od početka desna ruka Dalića u povijesnim uspjesima, a posljednje dvije godine i izbornik u21 reprezentacije.
Vedran Ćorluka
Ime koje se često spominje kao Dalićev nasljednik je drugi bivši Vatreni - Vedran Ćorluka, doduše s manje staža u Stožeru, ali i s velikom trenerskom ambicijom.
Sergej Jakirović
Hrvatski nogometni savez primarno traži rješenja unutar već postojećeg sustava, no je li rješenje miljama daleko senzacija na Otoku i je li to Sergej Jakirović - koji je preuzeo Hull City i uveo ga u Premier ligu?
Nenad Bjelica
Nenad Bjelica - trenutačno bez angažmana nakon odlazaka iz Union Berlina i Dinama.
Igor Tudor
Igor Tudor - koji nakon odličnih sezona u Laciju i Juventusu nije uspio spasiti Tottenham isto čeki novi angažman.
Luka Modrić
A tu je i Luka Modrić - kapetan na prekretnici karijere kojeg mnogi ne žele vidjeti izvan reprezentacije.
Netko drugi
Sve opcije su na stolu, a možda nas čeka i iznenađenje. Netko drugi - i to je opcija u našoj anketi.