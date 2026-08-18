Suprug joj daje džeparac za uljepšavanje svaki mjesec, a ona mu zauzvrat ovo napravi

Britanska glumica Lauren Blackmore (29), od svog supruga Christophera (34) prima mjesečni džeparac od 175 eura namijenjen isključivo tretmanima uljepšavanja.

Iako ona taj dogovor smatra gestom ljubavi, njezina je priča potaknula žustru raspravu na internetu i otvorila pitanja o financijskoj dinamici u partnerskim odnosima, piše Daily Star.

Mjesečni džeparac kao znak pažnje

Lauren je počela primati sredstva za uljepšavanje od svog partnera Christophera nakon zaruka u listopadu 2024. godine. Prema njezinim riječima, suprug je inzistirao na pokrivanju troškova frizera i manikure uoči vjenčanja kako se ona ne bi morala "odreći brige o sebi" zbog štednje. Nakon vjenčanja u svibnju 2026., Christopher, koji ostvaruje veća primanja, počeo joj je svakog mjeseca uplaćivati 150 funti, odnosno oko 175 eura, za njezine tretmane.

Lauren, po zanimanju glumica, navodi kako tim iznosom pokriva bojanje i toniranje kose (oko 115 eura), ugradnju trepavica (60 eura) i geliranje noktiju (35 eura). Ona ovaj mjesečni iznos doživljava kao znak Christopherove ljubavi i poštovanja te ističe kako mu zauzvrat kupuje videoigre i obavlja veći dio kućanskih poslova.

Objasnila je kako je praksa započela dok su štedjeli za vjenčanje. Njezin zaručnik nije želio da se zbog financijskih ograničenja odrekne brige o sebi pa je odlučio preuzeti te troškove. S vremenom je to postala redovita gesta.

"Budući da on ima veća primanja, počeo je plaćati stvari koje volim. Kasnije je rekao: 'Davat ću ti 175 eura svaki mjesec, a ti ih koristi kako god želiš'", ispričala je Lauren, dodavši kako se u početku osjećala nelagodno zbog troškova vjenčanja.

Lauren tvrdi da joj je suprug objasnio kako to čini jednako zbog sebe koliko i zbog nje. Istaknula je da je, čak i u razdobljima financijskih poteškoća, odbijao prestati s uplatama, uz objašnjenje: "Ne, ja to želim. To je jednako za mene kao i za tebe jer se osjećam dobro kad mogu počastiti svoju partnericu".

I drugi partneri tako podržavaju žene

Nakon što je na TikToku podijelila detalje o svom aranžmanu, priča je izazvala brojne komentare i pokrenula raspravu. Reakcije javnosti bile su podijeljene. Dok su neki korisnici takvu gestu smatrali pohvalnom, drugi su bili kritični. "Ne, hvala. Radije ću ostati sama i trošiti sav svoj novac i vrijeme na sebe", napisala je jedna korisnica. Druga je dodala: "To nije dovoljno, draga", dok je treća poručila: "Neke stvari su važnije od novca".

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Ipak, mnogi su podržali ovakav dogovor. "Iako radim puno radno vrijeme i imam vrlo dobru plaću, moj muž je uvijek inzistirao na plaćanju moje frizure, noktiju, obrva i filera za usne", navodi se u jednom od komentara podrške. Jedna je korisnica također istaknula drukčiju perspektivu: "Možda griješim, ali kao bračni par, vaš novac je ionako zajednički, tako da to zapravo nije džeparac. To je ionako tvoje".

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