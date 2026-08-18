Salma Hayek postala baka i unuku odmah dala preslatki nadimak

Slavna meksičko-američka glumica Salma Hayek Pinault (59) podijelila je s milijunima svojih pratitelja na Instagramu sretnu vijest - postala je baka. U dirljivoj objavi predstavila je svog prvog unuka, podijelivši intiman trenutak koji je raznježio njezine obožavatelje i prijatelje iz svijeta slavnih.

"Blagoslovljeni smo dolaskom četvrte živuće generacije Françoisovih", napisala je Hayek u opisu, otkrivši da dječak nastavlja obiteljsku tradiciju imena. Glumica je odmah otkrila i kako ona planira zvati svog unuka. "Iako ću ga ja zvati Panchito. Čini se da mu se sviđa, a ja ga ne mogu voljeti više", dodala je, unoseći dašak svog meksičkog naslijeđa u ime koje će koristiti za dječaka. Beba je, naime, prvi sin njezinog posinka Françoisa Pinaulta mlađeg i njegove supruge Lare Cosime Henckel von Donnersmarck. Objava je izazvala lavinu pozitivnih reakcija, a među čestitarima su se našla i poznata imena poput Paris Hilton i Christine Milian.

Podsjećamo, njemačko-američka manekenka Lara Cosima Henckel von Donnersmarck nedavno je objavom na Instagramu potvrdila kako se udala za Françoisa Pinaulta mlađeg i kako su postali roditelji dječaka. Objava koja je iznenadila javnost sastoji se od niza fotografija koje prikazuju idilične trenutke iz prvog mjeseca roditeljstva. "Moj muž (najcool François na svijetu) i naš sin (najslađi François na svijetu)... naš prvi mjesec kao roditelji", napisala je Lara Cosima u opisu.

Mnogi su komentirali kako su potpuno iznenađeni razvojem događaja, potvrđujući da su zaruke, vjenčanje i trudnoća prošli daleko od očiju javnosti. "Mislim da sam propustila cijelu knjigu, a ne samo poglavlje", napisala je jedna korisnica, dok su se drugi pitali: "Čekaj, bila je udana i TRUDNA? Kada? Kako?".

Dolazak unuka označava početak novog i sretnog poglavlja u životu glumice, koja je od 2009. godine u braku s francuskim milijarderom François-Henrijem Pinaultom. Par zajedno ima kćer Valentinu Palomu, a Hayek je i maćeha troje njegove djece iz prijašnjih veza.