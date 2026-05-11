Vatrena Latinoamerikanka ima gotovo 60 godina, a sve je zgodnija: Evo kako se mijenjala

Salma Hayek, jedna od najdugovječnijih i najljepših holivudskih glumica, s 59 godina izgleda zapanjujuće, no tvrdi da njezina tajna nije u ekstremnim dijetama ili invazivnim estetskim zahvatima. Naprotiv, meksička zvijezda ponosno ističe svoje sijede vlasi i bore, promovirajući prirodan pristup starenju koji je, kaže, naučila od svoje bake. Njezina je filozofija jednostavna: prihvatiti ono što godine donose, prilagoditi se promjenama i, najvažnije od svega, zabavljati se u procesu. „Svi su danas preproducirani. Izgledaju prekrasno, ali to nije izgled kakav želim za sebe“, izjavila je glumica.