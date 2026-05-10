Deset znakova da si mu zanimljiva, ali ne i opcija za vezu

Početak nove veze uvijek ima onaj lagani miks uzbuđenja i zbunjenosti - kao da si u priči gdje sve ide dobro, ali nemaš pojma što druga osoba zapravo planira. I koliko god pokušavao ''čitati signale'', istina je da ih je često teško dešifrirati ako ti ih netko ne kaže direktno. A realno, rijetko tko u startu baš otvoreno kaže: ''Hej, sviđaš mi se, ali me i malo strah.''

Pa se dogodi ona klasična situacija: s jedne strane imate razgovore koji su duboki, osobni i gotovo filmski, a s druge strane viđanja koja su rijetka i pomalo oprezna. I onda se pitaš: je li to početak nečeg ozbiljnog ili samo kratkotrajna zabava?

Prema riječima psihologinja Lisa Firestone te Sherrie Sims Allen za portal Brides, ovakvo ponašanje nije neobično. One ističu da ljudi mogu osjećati privlačnost i želju za vezom, ali istovremeno imati jak unutarnji otpor zbog straha od ranjivosti, prošlih iskustava ili jednostavno nelagode oko vezivanja.

Drugim riječima - netko ti se može jako sviđati, ali se istovremeno i povlačiti kad odnos počne dobivati ozbiljniju formu.

U nastavku doznajte 10 znakova, prema pisanju spomenutog portala, koji mogu otkriti upravo tu dinamiku "između dvije vatre": sviđaš im se, ali kad postane stvarno - malo se povuku korak unatrag.