Ovo je mjesto brutalne likvidacije: 'Ubojica je bio malo čudan'

U ugostiteljskom objektu u Krapini u nedjelju ujutro došlo je do pucnjave u kojoj je ubijen policajac (1974.), a ubojica je istim oružjem pucao u sebe i ranio se te je Hitnom helikopterskom službom prevezen u Kliničku bolnicu Dubrava u Zagrebu.

Potvrdio je to glasnogovornik Policijske uprave krapinsko-zagorske Zvonimir Lončar.

"Nešto iza osam sati u ugostiteljskom objektu u Krapini vatrenim oružjem usmrćen je policijski službenik koji je bio van službe. Počinitelj se istim vatrenim oružjem ozlijedio i nakon toga je helikopterom prevezen u KB Dubrava. Policijski službenici su na terenu i utvrđuju sve okolnosti događaja”, izjavio je Lončar.

Kako se neslužbeno doznaje, riječ je o šefu krim-policije Policijske uprave krapinsko-zagorske. Ubijeni policajac stanovnik je Krapine, kao i počinitelj, a živjeli su u susjedstvu.

Ubojica je od zadobivenih ozljeda preminuo u bolnici.

"Obojica su živjela u krapinskom naselju Bobovje, samo par kuća jedan od drugoga. Što je ubojicu naglano na taj čin, ne možemo znati, ali on je bio malo čudan, poznat po ispadima i čudnom ponašanju. Znao je često vikati po gradu i ljudima svašta dobacivati", ispričao je jedan od susjeda za Zagorje.com, dodavši da ubojica nije bio oženjen.