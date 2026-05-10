GLAZBENI SPEKTAKL

Jala Brat i Buba Corelli 'zapalili' arenu: Fanovi pjevali svaki stih, večer obilježili gosti

Foto: Igor Cecelja & Din Hodžić
1 /26
Bosanskohercegovački reperi Jala Brat (39) i Buba Corelli (36) završili su svoj dvodnevni nastup u sklopu svoje "Goat" turneje. Duo je napunio Arenu Zagreb, a obožavatelje su šokirali gostima iznenađenja. 

Na binu su doveli Elenu Kitić (28), koja je s dvojcem otpjevala pjesme "Puklo nebo" i "Ne volim". Druga gošća na pozornici bila je srpska pjevačica Teodora Džehverović (29) koja je s reperima otpjevala hit "6 ujutru". Posljednja gošća večeri bila je hrvatska pjevačica Severina (54) koja je s njima izvela "Otrove". 

Prvi koncert 8. svibnja rasprodao se za manje od sat vremena pa su Jala Brat i Buba Corelli zakazali i drugi nastup dan poslije u Areni Zagreb. 

 

 

10.5.2026.
21:41
Hot.hr
Igor Cecelja & Din Hodžić
Jala Brat, Buba Corelli
