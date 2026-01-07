Prezime kao ulaznica: Koliko balkanskih 'nepo beba' zapravo poznajete?
Djeca poznatih glazbenika i javnih osoba danas sve češće grade vlastite karijere u javnom prostor
Hana Huljić
Kći Tončija Huljića (64), jednog od najutjecajnijih ljudi domaće glazbene industrije, Hana Huljić (35) odrasla je u samom središtu estrade. Iako se u javnosti pojavljuje rjeđe od drugih “nepo beba”, njezino ime gotovo automatski nosi težinu i očekivanja. U braku je s pjevačem Petrom Grašom (49), s kojim ima dvoje djece, a njezin privatni život i profesionalni izbori redovito su pod povećalom upravo zbog obiteljskog nasljeđa. Njezin privatni život, ali i profesionalni izbori, redovito su pod povećalom upravo zbog obiteljskog nasljeđa.
Ella Dvornik
Ella Dvornik (35) možda je i najpoznatiji domaći primjer “nepo bebe” koja je status pretvorila u vlastiti poslovni uspjeh. Kći pokojnog Dine Dvornika, Ella je odrastala pred očima javnosti, ali je kroz društvene mreže izgradila autentičan influencer identitet, često otvoreno govoreći o mentalnom zdravlju, majčinstvu i privatnim izazovima.
Elena Kitić
Elena Kitić (28) definitivno je naslijedila glas od oca, legende narodne glazbe Mile Kitića (74), kao i od majke Marte Savić (59). Međutim, mlada pjevačica odlučila se za potpuno drugačiji glazbeni žanr od svojih roditelja te je vrlo popularna među mlađim generacijama.
Nikolija
Nikolija Jovanović (36) jedno je od najpoznatijih imena kada se govori o “nepo bebama” na regionalnoj sceni. Kći legendarne pjevačice Vesne Zmijanac (69), u glazbenu industriju ušla je s jasnom startnom prednošću – poznatim prezimenom i pristupom medijima. Ipak, kroz godine je izgradila vlastiti glazbeni identitet i status jedne od najutjecajnijih žena regionalne pop-trap scene. Osim glazbene karijere, pažnju javnosti privlači i njezin privatni život – u dugogodišnjoj je vezi s reperom Reljom Popovićem (36), s kojim ima dvije kćeri - Reu i Hanu.
Đina Džinović
Kći modne dizajnerice Meline Galić (45) i pjevača Harisa Džinovića (74), Đina Džinović (20) odrastala je daleko od reflektora, no interes javnosti nikada nije izostao. Iako se ne bavi javnim poslom poput svojih roditelja, njezin stil, putovanja i životni luksuz često su tema društvenih mreža i medija. Upravo prezime i status obitelji otvaraju joj vrata javnog interesa, iako sama ne gradi karijeru u klasičnom celebrity smislu.
