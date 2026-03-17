Veliki preokret! Senegalu oduzeta titula Afričkog kupa nacija, Maroko je prvak

Dva mjeseca je prošlo od kontroverznog finala Afričkog kupa nacija koje je Senegal pobijedio nakon lude utakmice. Međutim, došlo je do preokreta i za zelenim stolom odlučeno je da će titula pripasti Maroku, a rezultat finala bit će registriran kao 3:0 pobjeda Maroka.

Podsjetimo, Maroku je u sudačkoj nadoknadi napete utakmice dodijeljen jedanaesterac pri rezultatu 0:0. Izbornik Senegala Pape Thiaw povukao je momčad s terena. Nakon 20 minuta, igrači su se vratili, a Brahim Diaz je panenkom s bijele točke dodao loptu Mendyju. Namjerno ili ne, nikada nećemo doznati. Senegal je zabio u produžecima i proslavio titulu koja im je sada oduzeta.

Maroko je priložio žalbu CAF-u i ona je sada uvažena i dodijeljen im je naslov prvaka Afrike. CAF je odlučio po članku 82. i 84., koji jasno nalažu da se momčad koja samovoljno napusti igralište kažnjava porazom od 3:0 bez borbe, da je senegalska reprezentacija predala utakmicu i trofej će pripasti Maroku.

Uz gubitak trofeja, Senegalski nogometni savez kažnjen je i visokom novčanom kaznom koja premašuje 600.000 dolara. Izbornik Pape Thiaw, označen kao glavni inicijator prekida, suspendiran je na pet utakmica pod okriljem CAF-a, što će značajno utjecati na nadolazeće kvalifikacije. Sankcije su potvrđene i za nekoliko senegalskih igrača. S druge strane, Marokanskom savezu smanjena je prvotna kazna, kao i suspenzija igraču Ismaëlu Saibariju.

