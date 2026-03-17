Nogometaš iz Premier lige odlučio nastupati za autsajdera na Svjetskom prvenstvu

Napadač engleskog Sunderlanda Wilson Isidor odlučio je da će ubuduće nastupati za zemlju svojih roditelja, Haiti.

Dvadesetpetogodišnji Isidor prošao je kroz sve mlađe kategorije francuske reprezentacije, a za Haiti se odlučio nakon što je ta reprezentacija ispisala povijest i kvalificirala se na svoje drugo Svjetsko prvenstvo.

Taj uspjeh mnogo znači ovoj karipskoj zemlji koja se u posljednjih nekoliko godina suočava s brojnim unutarnjim problemima, ali joj na nogometnom planu ide bolje nego ikad. Osim Isidora, od ranije za njih nastupa i drugi premierligaš – Jean-Ricner Bellegarde iz Wolvesa, kao i bivša meta Dinama Frantzdy Pierrot.

Haiti se na Svjetskom prvenstvu nalazi u skupini C s Brazilom, Marokom i Škotskom.

Chè zanmi, frè ak sè ayisyen mwen yo.



Je vous écris aujourd’hui pour vous annoncer ma décision de répondre favorablement à l’appel de l’équipe nationale 🇭🇹



Ces derniers mois, j’ai reçu une avalanche de messages de votre part, me demandant de rejoindre les Grenadiers. J’ai pris… pic.twitter.com/01IkAV0qS2 — Wilson Isidor (@IsidorWilson) March 17, 2026

