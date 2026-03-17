VELIKO POJAČANJE /

Nogometaš iz Premier lige odlučio nastupati za autsajdera na Svjetskom prvenstvu

Nogometaš iz Premier lige odlučio nastupati za autsajdera na Svjetskom prvenstvu
Foto: Andrew Yates/imago sportfotodienst/Profimedia

Haiti je jedna od najsiromašnijih zemalja na svijetu, u kojoj bande vladaju od atentata na premijera 2021. godine. Ovo im je tek drugo Svjetsko prvenstvo.

17.3.2026.
19:40
Sportski.net
Andrew Yates/imago sportfotodienst/Profimedia
Napadač engleskog Sunderlanda Wilson Isidor odlučio je da će ubuduće nastupati za zemlju svojih roditelja, Haiti.

Dvadesetpetogodišnji Isidor prošao je kroz sve mlađe kategorije francuske reprezentacije, a za Haiti se odlučio nakon što je ta reprezentacija ispisala povijest i kvalificirala se na svoje drugo Svjetsko prvenstvo.

Taj uspjeh mnogo znači ovoj karipskoj zemlji koja se u posljednjih nekoliko godina suočava s brojnim unutarnjim problemima, ali joj na nogometnom planu ide bolje nego ikad. Osim Isidora, od ranije za njih nastupa i drugi premierligaš – Jean-Ricner Bellegarde iz Wolvesa, kao i bivša meta Dinama Frantzdy Pierrot.

Haiti se na Svjetskom prvenstvu nalazi u skupini C s Brazilom, Marokom i Škotskom.

SunderlandSvjetsko Prvenstvo 2026.Haiti
