Nogometaš iz Premier lige odlučio nastupati za autsajdera na Svjetskom prvenstvu
Haiti je jedna od najsiromašnijih zemalja na svijetu, u kojoj bande vladaju od atentata na premijera 2021. godine. Ovo im je tek drugo Svjetsko prvenstvo.
Napadač engleskog Sunderlanda Wilson Isidor odlučio je da će ubuduće nastupati za zemlju svojih roditelja, Haiti.
Dvadesetpetogodišnji Isidor prošao je kroz sve mlađe kategorije francuske reprezentacije, a za Haiti se odlučio nakon što je ta reprezentacija ispisala povijest i kvalificirala se na svoje drugo Svjetsko prvenstvo.
Taj uspjeh mnogo znači ovoj karipskoj zemlji koja se u posljednjih nekoliko godina suočava s brojnim unutarnjim problemima, ali joj na nogometnom planu ide bolje nego ikad. Osim Isidora, od ranije za njih nastupa i drugi premierligaš – Jean-Ricner Bellegarde iz Wolvesa, kao i bivša meta Dinama Frantzdy Pierrot.
Haiti se na Svjetskom prvenstvu nalazi u skupini C s Brazilom, Marokom i Škotskom.
Chè zanmi, frè ak sè ayisyen mwen yo.— Wilson Isidor (@IsidorWilson) March 17, 2026
Je vous écris aujourd’hui pour vous annoncer ma décision de répondre favorablement à l’appel de l’équipe nationale 🇭🇹
Ces derniers mois, j’ai reçu une avalanche de messages de votre part, me demandant de rejoindre les Grenadiers. J’ai pris… pic.twitter.com/01IkAV0qS2
POGLEDAJTE VIDEO: Drama iranskih nogometašica koja je obišla svijet dobila neočekivan epilog