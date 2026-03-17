FIFA odbila Irance: 'Radujemo se da će svi nastupiti prema rasporedu'

Izgleda da nema kraja drami u vezi s nastupom iranske nogometne reprezentacije na Svjetskom prvenstvu ove godine.

Nakon američko-izraelskog napada na tu azijsku zemlju mnogi su pretpostavili da će se druga najuspješnija azijska reprezentacija povući sa Svjetskog prvenstva, ali to nije slučaj.

Iranci žele iskoristiti svoje pravo nastupa koje su ostvarili osvojivši 23 od 30 mogućih bodova u kvalifikacijama, ali su od FIFA-e zatražili da se njihove utakmice prebace iz SAD-a u Meksiko. No, čini se da je FIFA odbacila takvu mogućnost.

Kako piše BBC, njihovi su izvori rekli da nema razgovora između FIFA-e i Irana o premještanju utakmica.

SAD je jedan od domaćina Svjetskog prvenstva, koje se održava od 11. lipnja do 19. srpnja, zajedno s Kanadom i Meksikom. Iran bi trebao igrati protiv Novog Zelanda 16. lipnja i Belgije 21. lipnja, obje utakmice u Los Angelesu, te protiv Egipta 27. lipnja u Seattleu.

Prošlog tjedna američki predsjednik Donald Trump rekao je da su Iranci "dobrodošli na Svjetsko prvenstvo", ali da ne misli da je "primjereno" da sudjeluju "zbog vlastite sigurnosti".

"Kada je Trump izričito rekao da ne može jamčiti sigurnost iranske reprezentacije, mi sigurno nećemo putovati u Ameriku", rekao je predsjednik Iranskog nogometnog saveza Mehdi Taj u objavi na društvenim mrežama iranskog veleposlanstva u Meksiku.

"Pregovaramo s FIFA-om da se utakmice Irana na Svjetskom prvenstvu održe u Meksiku."

"FIFA je u redovitom kontaktu sa svim sudjelujućim savezima, uključujući Iran, kako bi razgovarala o planiranju Svjetskog prvenstva. FIFA se raduje da će sve reprezentacije sudjelovati prema rasporedu utakmica objavljenom 6. prosinca 2025.", rekao je glasnogovornik FIFA-e.

Iran, koji se plasirao na četvrto uzastopno Svjetsko prvenstvo, prošlog ljeta odlučio je ne odustati od natjecanja nakon napada na njihovu zemlju u kojemu je ubijen vrhovni vođa Ali Hamenei. U nedavnoj poruci na Telegram profilu reprezentacije navedeno je da je FIFA organizator Svjetskog prvenstva, a "ne bilo koja pojedinačna država".

Dodaje se da je "država koju bi trebalo ukloniti ona koja samo nosi titulu domaćina, ali nema sposobnost osigurati sigurnost momčadi koje sudjeluju na ovom događaju".

Predsjednik FIFA-e Gianni Infantino potom je rekao da mu je američki predsjednik poručio da je Iran "dobrodošao sudjelovati" na ovogodišnjem turniru, unatoč tome što su zemlje u ratu.

