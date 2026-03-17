FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
KOMBINACIJE /

Iran odbija igrati u SAD-u? Traže hitno preseljenje utakmica!

×
Foto:

Ako FIFA odbije promjenu mjesta održavanja u Meksiko, ne čini se vjerojatnim da će Iran putovati u SAD

17.3.2026.
10:54
Sportski.net
VOYO logo
VOYO logo

Iranski nogometni savez pregovara s FIFA-om o preseljenju utakmica Svjetskog prvenstva iz Sjedinjenih Država u Meksiko zbog zabrinutosti za sigurnost njihovih igrača, rekao je u ponedjeljak predsjednik Iranskog nogometnog saveza Mehdi Taj.

Sudjelovanje Irana na svjetskom prvenstvu dovedeno je u pitanje nakon što su suorganizatori, Sjedinjene Države, zajedno s Izraelom, pokrenule zajedničke zračne napade na zemlju.

Američki predsjednik Donald Trump prošli je tjedan rekao da je Iran dobrodošao sudjelovati, ali je sugerirao da možda nije prikladno da igraju u SAD-u "zbog vlastitih života i sigurnosti".

"Kada je Trump izričito izjavio da ne može jamčiti sigurnost iranske reprezentacije, sigurno nećemo putovati u Ameriku", rekao je Taj u objavi na X računu iranskog veleposlanstva u Meksiku. "Pregovaramo s FIFA-om o održavanju utakmica Svjetskog prvenstva Irana u Meksiku", dodao je Taj.

FIFA nije odmah odgovorila na zahtjev za komentar.

Iran se plasirao na četvrto uzastopno Svjetsko prvenstvo pobijedivši u svojoj skupini u trećem kolu azijskih kvalifikacija prošle godine.

Svjetsko prvenstvo počinje 11. lipnja i igra se u SAD-u, Kanadi i Meksiku, a Iran bi trebao odigrati dvije utakmice u skupini u Los Angelesu i jednu u Seattleu. Belgija, Egipat i Novi Zeland su iranski protivnici u skupini G.

Premještanje utakmica Irana u Meksiko značio bi značajnu logističku promjenu za turnir, iako premještanje utakmica iz sigurnosnih ili geopolitičkih razloga nije bez presedana.

U rujnu prošle godine, Škotska je u Zalaegerszegu, blizu austrijske i slovenske granice, pobijedila Bjelorusiju 2-0 u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo, a odluku da se utakmica igra u tom mjestu donijela je UEFA-e zbog uloge Bjelorusije u ruskoj invaziji na Ukrajinu.

U drugim sportovima, narušeni politički odnosi između Indije i Pakistana znače da se nuklearno naoružani susjedi suočavaju samo na neutralnim mjestima na kriket turnirima s više timova.Indija je odbila putovati u Pakistan na prošlogodišnji Champions Trophy i dopušteno joj je da sve svoje utakmice igra u Dubaiju.

Ako FIFA odbije promjenu mjesta održavanja u Meksiko, ne čini se vjerojatnim da će Iran putovati u SAD i sudjelovati na turniru dok je u ratu s jednim od suorganizatora.

IranMeksikoSvjetsko Prvenstvo 2026.
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike