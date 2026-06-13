Hrvatski reprezentativac iz MLS-a otkrio koji sport voli trenirati: 'To me opušta'

Posljednjih dana vijesti iz kampa hrvatske reprezentacije izgledaju kao izvještaji za vremensku prognozu s obzirom na dvije oluje koje su protutnjale kroz Alexandriju.

"To je normalno ovdje, uvijek je vruće, ima promjena vremena. Imao sam jedan primjer, trebali smo igrati u 19.30, no sve je odgođeno za tri sata kasnije," takav je protokol" kazao je Marco Pašalić na druženju s medijima.

Za "Vatrene" je odigrao 15 utakmica postigavši jedan gol. Debitirao je u studenom 2023. protiv Latvije, a prvijenac u "vatrenom" dresu je postigao protiv Sjeverne Makedonije u lipnju 2024. na Rujevici gdje je proveo dvije sezone igravši za Rijeku. Od veljače 2025. igra za Orlando City i uz Petra Musu jedini je član hrvatske reprezentacije koji igra u MLS-u.

"Osjećam se kao doma, navikao sam na sve. Na terene, na ligu, na vrijeme. Mogu istaknuti da je Amerika sada moj dom i sada svi mogu vidjeti kako je igrati ovdje."

Pašalić je bio član reprezentaciju na posljednjem EURO-u, no nije imao veliku minutažu.

"Nemam neka očekivanja što se tiče nastupa, to je na izborniku, na meni je da radim. Sve ću dati od sebe, mislim da sam napravio veliki iskorak prelaskom u MLS. Moram se zahvaliti treneru u Orlandu koji mi je pružio povjerenje, te izborniku na časti i prilici da budem na ovom prvenstvu."

Poznato je kako Pašalić voli trenirati boks.

"To mi je pomoglo, trenirao sam boks i u Njemačkoj i u Hrvatskoj. To mi je bio ventil, da se riješim stresa. To sam radio iz gušta."

Istaknuo je kako je ozljeda iz travnja stvar prošlosti.

"Ozljeda je došla u nekom lošem periodu, sada je sve oko na 100 posto sam."

Osvrnuo se i na našeg prvog suparnika.

"Engleska ima jako dobru momčad, imaju jako dobre igrače, međutim nadamo se pozitivnom rezultatu," zaključio je Pašalić koji golove slavi kao da ispaljuje strijelu ili pije cappuccino.

"Nisam siguran kako bi proslavio gol kada bi ga zabio protiv Engleske," kazao je sa smiješkom.

Onda je najbolje da odmah zabije dva, dobacio je netko od novinara.