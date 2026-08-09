Snimka policajca koji baca psa u more užarila mreže: Ovo je službeno objašnjenje

Društvenim mrežama proširila se snimka policajca koji baca psa u more dok njegov kolega drži na provi muškarca. Iz PU zadarske pojasnili su o čemu se radilo. Naime, policijski službenici Postaje pomorske i aerodromske policije Zadar su u subotu oko 17.40 sati zaprimili dojavu da je u uvali na području mjesta Kraj na Pašmanu usidrena jedrilica koja ometa kupače.

Dolaskom na mjesto događa iz dojave, policijski službenici su na jedrilici zatekli muškarca i njegovog psa. Provedenim provjerama policijskih službenika utvrđeno je da se radi o 37-godišnjem hrvatskom državljaninu za kojim se tragalo zbog sumnje da je počinio kazneno djelo iz domene kaznenih djela protiv braka, djece i obitelji na području Karlovačke županije.

Po započetom postupanju policijskih službenika, muškarac je odmah započeo s pružanjem aktivnog otpora te se s broda bacio u more zajedno s psom prema kojem se neprimjereno ponašao te mu nekoliko puta uronio glavu ispod razine mora.

Snimku možete vidjeti OVDJE

Bio je pijan

Policijski službenici su muškarca potom podigli na službeno plovilo gdje je on nastavio s pružanjem aktivnog otpora te je nekontrolirano mahao rukama i nogama u namjeri oštećenja službenog plovila. Fizički je nasrnuo na policijske službenike te ih vrijeđao i omalovažavao.

Uhićen je uz uporabu sredstava prisile i doveden u prostorije policije gdje mu je alkotestiranjem utvrđena prisutnost alkohola u organizmu.

Liječnikom pregledom u Općoj bolnici Zadar, 37-godišnjaku i jednom policijskom službeniku su konstatirane lake tjelesne ozljede. Policijski službenici nastavljaju s kriminalističkim istraživanjem i postupanjem prema 37-godišnjaku.

Bojali su se da ne napadne

Za napomenuti je, da su policijski službenici početkom postupanja prema 37-godišnjaku, zbog zbrinjavanja psa, putem operativnog dežurstva obavijestili nadležnog komunalnog redara koji je izašao na mjesto događaja te se tijekom događanja nalazio na kopnu u blizini službenog plovila.

Tijekom postupanja policijskih službenika, pas 37-godišnjeg vlasnika je samostalno skočio na službeno plovilo te zbog trenutačne opasnosti od nasukavanja službenog plovila i postojanja opasnosti te ugroze od napada psa na policijske službenike koji su postupali prema njegovom vlasniku na službenom plovilu, u dogovoru s komunalnim redarom pas je pušten u more gdje ga je prihvatio komunalni redar koji je preuzeo daljnju brigu o psu.