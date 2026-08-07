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U moru kod Pašmana pronađeno tijelo muškarca (24)

U moru kod Pašmana pronađeno tijelo muškarca (24)
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Foto: PU zadarska

Policija je na mjestu događaja provela očevid

7.8.2026.
12:35
danas.hr
PU zadarska
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U moru u uvali Lučina na otoku Pašmanu u četvrtak ujutro pronađeno je tijelo muškarca. Zadarska policija dojavu je zaprimila oko 7.20 sati, a naknadno je utvrđeno da je riječ o 24-godišnjem Slovencu.

Policija je na mjestu događaja provela očevid. Pregledom koji je obavio mrtvozornik nisu utvrđeni tragovi koji bi upućivali na nasilnu smrt

Po nalogu Županijskog državnog odvjetnika provest će se obdukcija kako bi se utvrdio točan uzrok smrti 24-godišnjaka, priopćili su iz Policijske uprave zadarske.

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