Vatrogasci dobili dojavu o požaru na kući u Dubrovniku: Pronašli tijelo muške osobe, ne zna se o kome je riječ

Dubrovačko-neretvanska policija objavila je da je sinoć u 22,38 sati ophodnja Postaje prometne policije Dubrovnik dojavila informaciju o požaru kuće u Ulici Augusta Šenoe u Dubrovniku.

Vatrogasci JVP-a 'Dubrovački vatrogasci' izašli su na teren s tri vozila i lokalizirali požar u 23 sata, a potpuno ugasili oko 1 sat iza ponoći.

U požaru je u potpunosti izgorjelo prizemlje i krovište kuće, a prilikom gašenja je u prizemlju kuće pronađeno izgorjelo beživotno tijelo nepoznate muške osobe.

Foto: Nikša Klečak/dubrovački Dnevnik

Policajci Policijske uprave dubrovačko-neretvanske su odmah nakon pronalaska tijela obavili očevid na tijelu muške osobe nakon čega je, po nalogu županijskog državnog odvjetnika, tijelo prevezeno na Odjel patologije dubrovačke bolnice gdje će se obaviti medicinska obdukcija koja ima za cilj utvrditi identitet stradale osobe i točan uzrok smrti.

Jutros je uz suradnju s protupožarnim inspektorom policija nastavila očevid na mjestu događaja kojim je utvrđeno da je uzrok požara tehničke prirode.

O svim utvrđenim činjenicama i okolnostima nastanka požara dostavit će se izvješće Županijskom državnom odvjetništvu u Dubrovniku.