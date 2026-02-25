Sin Đorđa Balaševića čeka nasljednika: Sve je otkrio emotivnom objavom i euforičnim tekstom

Uz fotografiju supruge Nikoline snimljenu na noćnim ulicama Šangaja, Aleksa Balašević, sin preminulog srpskog glazbenika Đorđe Balaševića, podijelio je na Instagramu dirljiv tekst kojim je dao naslutiti, a potom i potvrdio veliku i uzbudljivu novost.

"Neke osobe do kraja života budu samo osobe, a neke dožive i da budu nečiji zavjet. Zavjet bez kog nekom ni Stari ni Novi zavjet ne vrijedi", započeo je svoju objavu. U nastavku je otkrio ključnu informaciju koja je oduševila njegove pratitelje. "Zahvaljujući ovoj osobi na fotografiji moja loza se nastavlja, nisam više Omega... Za otprilike dva mjeseca stiže nam sin", napisao je 32-godišnji nasljednik popularnog glazbenika.

Dodao je kako prinovu željno iščekuje i njihova prva kći Vera, koja je na svijet stigla u kolovozu 2022. godine.

Aleksa se na kraju objave osvrnuo i na nasljeđe svoga oca, citirajući ga na jedinstven način: "Što bi neko moj najveći, neko naš najbolji, također s neba rekao, nisam više v.d. Balašević, sad sam Balašević u ostavci, za koji mjesec mandat predajem nasljedniku!", zaključio je.

Reakcije pratitelja bile su ispunjene srećom i čestitkama.

Komentari poput "Predivno. A neko od gore to vidi sve", "Lijepa vijest, stiže nasljednik" i "Divne vijesti" preplavili su objavu, a mnogi su istaknuli kako bi i legendarni Đorđe bio neizmjerno ponosan.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

Godina uspjeha i obiteljske sreće

Ova sretna vijest dolazi u razdoblju velikih profesionalnih uspjeha za Aleksu Balaševića.

Njegov debitantski film "Megdan: Između vode i vatre", za koji potpisuje scenarij i produkciju, postigao je značajan uspjeh u regionalnim kinima krajem 2024. godine te je kasnije postao dostupan i na streaming platformama poput HBO-a i Amazona. Čini se da ga inspiracija ne napušta, jer je već najavio novi filmski projekt koji će biti posveta jednoj od očevih pjesama, a snimanje bi trebalo započeti tijekom proljeća ili ljeta ove godine.

Iako je posvećen karijeri, Aleksa često ističe kako su mu obitelj i duhovne vrijednosti na prvom mjestu. Sa suprugom Nikolinom i kćeri Verom živi na relaciji između Novog Sada i Maribora, a na društvenim mrežama rado dijeli trenutke iz privatnog života.